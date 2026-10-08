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Tragedija je potresla jedan rvački nastup u Meksiku, gde je 75-godišnji sudija preminuo nakon što ga je rvač Hose Anhel bacio na pod ringa.

Prema navodima portala "Azteca Noticias", sudija je ostao nepomičan nakon udarca, dok su gledaoci u prvi mah mislili da je sve deo unapred osmišljene predstave.

Međutim, medicinska ekipa je ubrzo reagovala, ali je mogla samo da konstatuje smrt.

Policija je privela Hosea Anhela, koji se suočava sa optužbom za nehotično izazivanje smrti. Istraga je u toku, a nadležni pokušavaju da utvrde sve okolnosti tragedije.

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