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Prema nezvaničnim navodima brojnih svetskih medija, Kenedi je kao deo tročlane operativne ekipe upao u sačekušu, gde se našao pod žestokom paljbom.

Oružani incident se, kako se izveštava, odigrao još 17. septembra, pri čemu je Kenedi zadobio više prostrelnih rana, uključujući tri direktna pogotka u nogu.

Nažalost, napad je bio fatalan za Džastina Konaglena, bivšeg pripadnika elitnih novozelandskih specijalaca (SAS), koji je poginuo na licu mesta. Konaglen je samo nekoliko meseci ranije napustio vojno zvanje i otputovao u Kongo.

1/5 Vidi galeriju Tim Kenedi Foto: Allan Zilkowsky / Zuma Press / Profimedia

Iako zvaničnih potvrda još nema, američki "Jahu" i drugi mediji navode da je tim angažovao kontroverzni američki biznismen Erik Prins, osnivač nekadašnje privatnej vojne kompanije Blackwater, koji ih je unajmio u svojstvu ličnog obezbeđenja.

U ovom trenutku i dalje ostaje nepoznanica šta su Prins, Kenedi i njihova ekipa uopšte radili na teritoriji Konga, kao i ko stoji iza ovog oružanog napada. Očekuje se da više detalja o ovoj krvavoj epizodi bude poznato u narednim danima.