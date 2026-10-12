TRAGEDIJA! Preminuo Nikolas Santos u 19. godini!
- MMA svet potresla je vest da je preminuo brazilski borac Nikolas Santos, koji je imao 19 godina. Informaciju je potvrdio i specijalizovani portal Tapology, dok uzrok smrti nije saopšten.
- Njegov klub 'Čute Bokse' oprostio se emotivnom porukom i ukazao na važnost borbe sa depresijom i brige o mentalnom zdravlju.
- Santos je u profesionalnoj karijeri ostvario četiri pobede i tri poraza, a poslednji meč imao je u martu 2026. godine, kada je izgubio predajom.
MMA svet potresla je vest o smrti mladog brazilskog borca Nikolasa Santosa, koji je preminuo 10. oktobra, u 19. godini života.
Informaciju o njegovoj smrti potvrdio je i specijalizovani MMA portal Tapology, na profilu brazilskog borca. Uzrok smrti za sada nije zvanično saopšten.
Od Santosa se emotivnom porukom oprostio njegov klub „Čute Bokse“, u kojem je trenirao u brazilskom gradu Kuritibi pod vođstvom trenera Eda Karlosa. U objavi na Instagramu posebnu pažnju posvetili su borbi sa depresijom i važnosti brige o mentalnom zdravlju.
- Depresija je bol koju često ne možemo da vidimo. Iza osmeha može da se krije neko ko vodi tihu borbu. Zato moramo da pokažemo više empatije, razumevanja, naklonosti i brige – naveli su iz brazilskog kluba.
U nastavku poruke istakli su koliko podrška okoline može da znači ljudima koji prolaze kroz teške životne periode, naglašavajući da ponekad i mali gestovi mogu da naprave veliku razliku.
Ponekad zagrljaj, reč podrške ili jednostavno slušanje bez osuđivanja mogu da naprave ogromnu razliku. Briga o mentalnom zdravlju je od suštinskog značaja. Budimo humaniji, saosećajniji i prisutniji u životima ljudi oko nas – poručili su iz kluba.
Tek počeo...
Santos je, uprkos mladosti, već zakoračio u profesionalne MMA vode. Tokom dosadašnje karijere ostvario je četiri pobede i zabeležio tri poraza.
Poslednji put borio se u martu 2026. godine, na priredbi WOW FC, kada mu je protivnik bio Li Hamond. Brazilac je tada poražen predajom.
Njegova smrt ostavila je tugu u klubu u kojem je trenirao, a oproštajna poruka još jednom je skrenula pažnju na značaj razumevanja, podrške i otvorenog razgovora o mentalnom zdravlju.