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MMA svet potresla je vest o smrti mladog brazilskog borca Nikolasa Santosa, koji je preminuo 10. oktobra, u 19. godini života.

Informaciju o njegovoj smrti potvrdio je i specijalizovani MMA portal Tapology, na profilu brazilskog borca. Uzrok smrti za sada nije zvanično saopšten.

Od Santosa se emotivnom porukom oprostio njegov klub „Čute Bokse“, u kojem je trenirao u brazilskom gradu Kuritibi pod vođstvom trenera Eda Karlosa. U objavi na Instagramu posebnu pažnju posvetili su borbi sa depresijom i važnosti brige o mentalnom zdravlju.

- Depresija je bol koju često ne možemo da vidimo. Iza osmeha može da se krije neko ko vodi tihu borbu. Zato moramo da pokažemo više empatije, razumevanja, naklonosti i brige – naveli su iz brazilskog kluba.

U nastavku poruke istakli su koliko podrška okoline može da znači ljudima koji prolaze kroz teške životne periode, naglašavajući da ponekad i mali gestovi mogu da naprave veliku razliku.

Ponekad zagrljaj, reč podrške ili jednostavno slušanje bez osuđivanja mogu da naprave ogromnu razliku. Briga o mentalnom zdravlju je od suštinskog značaja. Budimo humaniji, saosećajniji i prisutniji u životima ljudi oko nas – poručili su iz kluba.

Tek počeo...

Santos je, uprkos mladosti, već zakoračio u profesionalne MMA vode. Tokom dosadašnje karijere ostvario je četiri pobede i zabeležio tri poraza.

Poslednji put borio se u martu 2026. godine, na priredbi WOW FC, kada mu je protivnik bio Li Hamond. Brazilac je tada poražen predajom.

Njegova smrt ostavila je tugu u klubu u kojem je trenirao, a oproštajna poruka još jednom je skrenula pažnju na značaj razumevanja, podrške i otvorenog razgovora o mentalnom zdravlju.