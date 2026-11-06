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Podgorica i dvorana "Morača" ove subote biće domaćini velikog MMA spektakla FNC 35, ali je neposredno pred događaj došlo do neočekivanog problema. Jedna borba je zvanično otkazana, pa će publika ostati uskraćena za jedan od zakazanih duela.

Naime, okršaj između Dalibora Dragojevića i Ahmeda Abdulkadirova neće biti održan, pošto je crnogorski borac pao na merenju.

Dragojević je imao kilogram i po više od dozvoljene težine, a iako je pokušano da se pronađe kompromis, do dogovora između timova nije došlo. Ponuđeni su procenat honorara i kazneni bod, ali ni to nije bilo dovoljno da se borba spase.

Tako će na FNC 35 u Podgorici biti održano ukupno osam borbi po MMA pravilima, uz još dva okršaja - jedan po pravilima „ultimate boxing“, a drugi po pravilima K1.

Iako je otkazivanje ovog duela pokvarilo planove organizatorima i ljubiteljima borilačkih sportova, ljubitelje MMA u „Morači“ svakako očekuje bogat program.

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