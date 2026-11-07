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Samo dve nedelje nakon što je Skoplje bilo epicentar nezapamćene borilačke groznice, FNC karavan preselio se u Podgoricu.

Crnogorska prestonica je subote bila centar MMA sveta.

Ipak, ljubitelji borbi još uvek pričaju o onome što se dogodilo u okršaju Radeta Opačića i Aleksandra Soldatkina.

Srpski borac izašao je kao pobednik, ali način na koji je stigao do trijumfa definitivno nije ono čemu su se navijači nadali. Sudije su diskvalifikovale Soldatkina nakon što je Rus u više navrata na nedozvoljen način obarao Opačića.

Tako je Opačić upisao pobedu, ali je publika ostala uskraćena za ono najvažnije – pravi obračun dvojice boraca i rasplet u ringu.

Šteta, jer se očekivao pravi spektakl.