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Miljan Zdravković upisao je veliku pobedu protiv Hoakina Vargasa, nakon što je primorao rivala na predaju u četvrtoj rundi!

Od samog početka bilo je jasno da Zdravković ima plan kako da dođe do trijumfa. Uspeo je da nanese ozbiljnu štetu protivniku, posebno u predelu glave, ali je Vargas pokazao neverovatnu izdržljivost i uspeo da izdrži nalete srpskog borca.

Zdravković je tokom borbe sve više preuzimao inicijativu, a nakon obaranja rivala na pod usledila je prava dominacija u parteru. Vargas je trpeo sve ozbiljnije udarce, dok je njegovo lice bilo prekriveno krvlju.

Iako je izgledalo da je samo pitanje vremena kada će borba biti završena, Vargas je uspeo da preživi i najteže trenutke. Borci su ušli i u četvrtu rundu, ali tamo je usledio konačan rasplet.

Zdravković je ponovo uspeo da obori rivala i nametne svoju igru u parteru. Ovoga puta Vargas nije imao izlaz – našao se u izuzetno teškoj poziciji, nakon čega je počeo da tapka i jasno stavio do znanja da više ne može da nastavi borbu.

Sudija je prekinuo meč, a Miljan Zdravković je mogao da proslavi veliki trijumf i osvoji pobedu u glavnoj borbi FNC 35 u Podgorici.