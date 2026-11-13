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Na UFC 334, događaju koji će biti održan u "Medison Skver Gardenu" u Njujorku u noći između subote i nedelje, Uroš Medić će se boriti protiv Kevina Holanda.

Medić, koji je prethodnu borbu imao u Beogradu kada je na istorijskom, prvom UFC događaju u Srbiji, nokautirao Danijela Rodrigeza u prvoj rundi boriće se protiv UFC veterana koji ima učinak od 16 pobeda i 12 poraza.

Prema bukmejkerima Srbin je blagi favorit za pobedu u ovoj borbi, a održano je prvo suočavanje koje je bilo zanimljivo.

Uroš Medić - UFC spektakl u Beogradu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Publika je bila i te kako zainteresovana za susret boraca "oči u oči", Holand je imao šta da poruči Mediću, a on je na to odgovorio smeškom.

Na kraju je viđeno i rukovanje u duhu fer-pleja.

Pogledajte kako je izgledalo suočavanje Uroša Medića i Kevina Holanda:

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Uroš Medić
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Bonus video:

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Uroš Medić prebio Rodrigeza za 30 sekundi Izvor: TV Arena sport