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Osam osoba osuđeno je na šest meseci zatvora zbog brutalne tuče u hotelskom lobiju u Abu Dabiju, u kojoj su učestvovali neporaženi PFL šampion Usman Nurmagomedov i MMA borac Merab Dvališvili.

Pored zatvorske kazne, osuđenima su izrečene i novčane kazne od po 300.000 dirhama, a nakon odsluženja kazne biće deportovani iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Prema pisanju lista "The National", šest osoba osuđeno je zbog narušavanja javnog reda i mira, izazivanja panike i ugrožavanja života, dok su još dvojica kažnjena zbog snimanja i objavljivanja snimka incidenta, čime su narušili privatnost učesnika.

Incident se dogodio u sredu u holu hotela „Hilton“ na ostrvu Jas, dok je Dvališvili davao intervju. Nurmagomedov i njegovi saradnici prišli su gruzijskom borcu s leđa, nakon čega je izbila fizička tuča. U sukobu su povređeni Dvališvili i njegov prijatelj Saba Lazišvili.

Još dvojica muškaraca kažnjena su sa po 50.000 dirhama zbog narušavanja javne bezbednosti i napada na druge osobe, ali su izbegla zatvorsku kaznu.

Dvališvili je u međuvremenu pušten iz pritvora, što je u petak potvrdila organizacija RAF. Nurmagomedov se u Emiratima nalazio kako bi trenirao i pružio podršku bratu Umaru, koji je trebalo da nastupi na priredbi RAF u Abu Dabiju.

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