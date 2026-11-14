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Do sukoba je došlo dok je Merab davao izjavu. Usman je, u društvu svog tima, u kojem su bili i Umar Nurmagomedov i Tagir Ulanbekov, prišao gruzijskom borcu s leđa i udario ga po licu, nakon čega je nastao opšti metež i masovna tuča.

Prema dostupnim informacijama, svi učesnici incidenta završili su iza rešetaka. Merab i njegov prijatelj pušteni su uz novčanu kaznu, dok su ostali, kako se navodi, osuđeni na šest meseci zatvora.

Ipak, Dvališvili nije dozvolio da ga incident izbaci iz takmičarskog ritma. Uprkos svemu što se dogodilo, nastupio je na RAF događaju u Abu Dabiju i savladao Marlona Moraeša.

A onda je usledio potez koji je oduševio MMA javnost!

Nakon pobede, Merab je uzeo mikrofon i obratio se vlastima Abu Dabija, uputivši neočekivanu molbu za ljude sa kojima je prethodno bio u sukobu.

„Molim vlasti Abu Dabija da oslobode sve privedene. Mi smo borci i ovakve stvari se dešavaju. Molim vas, oslobodite ih“, poručio je Dvališvili.

Njegov gest izazvao je brojne reakcije, a mnogi su oduševljeni činjenicom da je, uprkos incidentu, odlučio da pozove na oslobađanje svojih protivnika.