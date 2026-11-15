Slušaj vest

Uroš Medić nije uspeo da upiše novu pobedu, jer je njegov okršaj protiv Kevina Holanda na događaju UFC 334 okončan bez pobednika.

Ključni trenutak borbe dogodio se u drugoj rundi, kada je sudija Mark Godard oduzeo bod Mediću zbog udaraca u međunožje, što se na kraju ispostavilo kao presudan faktor za konačan ishod.

1/12 Vidi galeriju Uroš Medić i Kevin Holand Foto: Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia, Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Ovakav epilog iznenadio je brojne ljubitelje MMA sporta, a nezadovoljstvo nije krio ni sam Holand. Nakon što je već u oktagonu bio u čudu prilikom proglašenja rezultata, američki borac se sada oglasio i na društvenim mrežama.

On je na svom Instagram profilu objavio kratak video snimak uz jasnu poruku upućenu sudijama:

- Nerešeno? Koji k**** - poručio je kratko Holand.

Kako je sve to izgledalo, pogledajte u snimku u nastavku teksta.

Šta se sve dešavalo u borbi?

Pravo je čudo kako je Novosađanin preživeo uvodnu rundu. Bolje je otvorio borbu i pogodio nekoliko dobrih nožnih udaraca, što je na pauzi pohvalio i njegov trener Beneil Darijuš, ali je ubrzo usledio preokret. U prilično jezivom momentu za srpskog borca, Holand je odbranio njegov aperkat, munjevito ga uhvatio i srušio na pod.

Amerikanac je zauzeo dobru poziciju i kontrolisao vrat i ruku rivala, ali je Medić nekako uspevao da dođe do vazduha. Na dvadesetak sekundi pre kraja runde jedva je uspeo da raskine hvat godinu dana starijeg protivnika. Tada je postalo jasno da borba neće biti ekspresno završena, ali i da Holand odnosi prednost kod sudija.

Kazneni bod koji je prelomio meč

Druga runda počela je nesrećnim potezom Medića, koji je risom stopala pogodio Holanda pravo u međunožje. Posle nekoliko minuta borba je nastavljena, ali je ritam bio potpuno poremećen. Na minut i 41 sekundu pre kraja runde usledio je novi prekid iz identičnog razloga - ovoga puta je udarac, barem prema zvuku, bio još snažniji, pa je i pauza potrajala duže. Tokom prekida Amerikanac je dobacivao srpskom borcu:

"Ako je dva puta, nije slučajno!"

Situacija je rešena posle petominutnog prekida tako što je sudija Mark Gadart odlučio da Mediću oduzme jedan poen.

Nedostajalo snage za završnicu

Kako do kraja druge deonice nije ostalo mnogo vremena, Medić je u poslednjih pet minuta ušao sa bodovnim zaostatkom i imperativom da preokrene meč. Na poslednjoj pauzi dobio je savet iz ugla da uđe u otvorenu razmenu, izbegne klinč i "pobije" se sa rivalom.

Krenuo je silovito i brzo uzdrmao Holanda, koji se odmah pripio uz njega kako bi se spasao, sve dok ih sudija Gadart nije razdvojio na tri minuta do kraja. Medić je ponovo napao iz sve snage, pogađao dobre udarce i ozbiljno uzdrmao Amerikanca, ali mu je ponestalo snage da završi posao. U trenucima kada je trebalo da serijom udaraca slomi otpor protivnika, srpski borac je zastajao i dopuštao Holandu da preživi do zvona.

Bio je ovo prvi meč u karijeri Uroša Medića koji je otišao do sudijske odluke, a završen je prvim nerešenim rezultatom.

BONUS VIDEO: