Slušaj vest

Srpski MMA borac Uroš Medić ostao je bez velikog trijumfa na spektaklu UFC 334, pošto je njegov izuzetno dinamičan i neizvestan okršaj sa iskusnim Amerikancem Kevinom Holandom završen bez pobednika - remijem.

Iako je Srbin ostavio daleko bolji utisak u oktagonu i u završnici bio na pragu prekida, jedna odluka arbitra u jeku borbe skupo ga je koštala pobede koju je praktično već imao u rukama.

Odličan finiš nedovoljan za slavlje

Duel je od prvog do poslednjeg zvuka sirene doneo pregršt uzbuđenja, žestokih razmena i spornih momenata:

• Prva runda: Protekla je u znaku Kevina Holanda, koji je bolje otvorio meč i stekao početnu prednost.

• Druga runda: Ispostavila se kao prelomni trenutak čitavog meča, uprkos tome što je Medić po ocenama svih sudija bio bolji rival u tom periodu.

• Treća runda: Srpski borac je u potpunosti preuzeo kontrolu, nametnuo svoj ritam i bio na samom pragu nokauta.

1/12 Vidi galeriju Uroš Medić i Kevin Holand Foto: Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia, Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Kobni niski udarci i reakcija Marka Godarda

Ključni detalj odigrao se tokom druge deonice, kada je Medić u dva navrata nehotice uputio niske udarce američkom borcu. Nakon drugog incidenta i obavezne pauze od pet minuta za oporavak rivala, glavni sudija u oktagonu Mark Godard odlučio je da oštro sankcioniše srpskog predstavnika oduzimanjem jednog boda.

Upravo taj potez imao je presudan uticaj na konačan epilog, s obzirom na to da je Medić po prikazanom dobio tu rundu kod svih arbitara pored kaveza.

Šta otkrivaju sudijske kartice?

Koliko je pomenuta kazna bila pogubna po srpskog asa najbolje potvrđuju zvanične sudijske kartice objavljene odmah po završetku borbe:

• Majk Bel (28:28): Prvu rundu dodelio je Holandu (10:9), drugu je zbog oduzetog boda ocenio sa 9:9 (umesto 10:9 za Medića), dok je treća pripala srpskom borcu (10:9).

• Kris Li (28:28): Bodovao je meč na potpuno identičan način kao i njegov kolega Bel.

• Dejvid Brus (29:27 za Medića): Jedini je video trijumf našeg borca - prvu i treću rundu dodelio je Mediću sa po 10:9, dok je drugu ocenio sa 9:9.

Zbog ovakvog odnosa glasova duel je zvanično okončan remijem, a ostaje velika žal jer bi bez oduzimanja boda Uroš Medić slavio jednoglasnom odlukom sudija.

BONUS VIDEO: