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Uroš Medić ostao je bez jedne od najvećih pobeda u karijeri, pošto je njegov meč protiv Kevina Holanda u Njujorku završen nerešenim rezultatom. Iako je sudijska odluka na kraju ostavila duel bez pobednika, objavljene sudijske liste otkrivaju da je srpski borac bio na korak od trijumfa, a ceo spektakl sa tribina je pratio i Zlatan Ibrahimović.

1/12 Vidi galeriju Uroš Medić i Kevin Holand Foto: Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia, Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Prema glasovima sudija, „Doktor“ bi slavio u ovom okršaju da nije bilo skupe greške u drugoj rundi. Medić je tada dva puta nenamerno udario rivala u predelu međunožja, zbog čega mu je oduzet jedan poen. Upravo taj kazneni bod na kraju je napravio razliku i sprečio sudije da ga proglase pobednikom.

Spektakl u čuvenom „Medison Skver Gardenu“ privukao je veliku pažnju, pa se među prisutnima našao i legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović koji se oglasio sa lica mesta, a evo i koju poruku je poslao.

Poznato je da Ibrahimović voli borilačke sportove i da uživa u ovakvim događajima, ali ovog puta iz publike nije doneo sreću Mediću.

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