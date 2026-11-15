ZLATAN IBRAHIMOVIĆ GLEDAO KAKO UROŠ MEDIĆ OSTAJE BEZ POBEDE! Legendarni fudbaler se oglasio sa UFC spektakla - evo koju poruku je poslao! (VIDEO)
- Uroš Medić je protiv Kevina Holanda u Njujorku završio meč nerešeno, iako je prema sudijskim listama bio blizu pobede.
- Presudan je bio oduzet poen u drugoj rundi, posle dva nenamerna udarca u međunožje.
- Spektakl u Medison Skver Gardenu pratio je i Zlatan Ibrahimović, koji se oglasio sa tribina.
Uroš Medić ostao je bez jedne od najvećih pobeda u karijeri, pošto je njegov meč protiv Kevina Holanda u Njujorku završen nerešenim rezultatom. Iako je sudijska odluka na kraju ostavila duel bez pobednika, objavljene sudijske liste otkrivaju da je srpski borac bio na korak od trijumfa, a ceo spektakl sa tribina je pratio i Zlatan Ibrahimović.
Prema glasovima sudija, „Doktor“ bi slavio u ovom okršaju da nije bilo skupe greške u drugoj rundi. Medić je tada dva puta nenamerno udario rivala u predelu međunožja, zbog čega mu je oduzet jedan poen. Upravo taj kazneni bod na kraju je napravio razliku i sprečio sudije da ga proglase pobednikom.
Spektakl u čuvenom „Medison Skver Gardenu“ privukao je veliku pažnju, pa se među prisutnima našao i legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović koji se oglasio sa lica mesta, a evo i koju poruku je poslao.
Poznato je da Ibrahimović voli borilačke sportove i da uživa u ovakvim događajima, ali ovog puta iz publike nije doneo sreću Mediću.
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