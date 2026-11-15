DA LI SU SUDIJE POKRALE UROŠA MEDIĆA?! Srpski borac se ponovo oglasio - okačio je SPORNI SNIMAK i poslao BRUTALNU PORUKU: "Nisko? Kevin je ODGLUMIO!"
- UFC meč Uroša Medića i Kevina Holanda u Njujorku završen je remijem, a Srbin je ostao bez pobede zbog oduzetog poena u drugoj rundi.
- Medić je na Tviteru objavio sporni snimak i poručio da je sudija pogrešio, tvrdeći da je Holand odglumio udarac u međunožje.
UFC okršaj u Njujorku između Uroša Medića i Kevina Holanda okončan je bez pobednika. Srpski borac ostao je bez trijumfa nakon što mu je u drugoj rundi oduzet poen zbog navodnih udaraca ispod pojasa.
Duel u Njujorku završen je remijem, a trenutak koji je prelomio meč odigrao se u drugoj rundi. Tada je sudija Mediću oduzeo bod uz obrazloženje da je dva puta pogodio rivala u predelu međunožja.
Koliko je ta odluka bila presudna pokazuje i sudijska statistika: sva trojica arbitara su drugu rundu bodovala sa 10-9 u korist srpskog borca. Međutim, oduzimanje poena pretvorilo je taj rezultat u 9-9, što je Medića direktno koštalo pobede.
Nakon završetka borbe, oglasio se i sam „Doktor“. On je na društvenoj mreži Tviter podelio video-snimak drugog spornog udarca, ističući da je doneta pogrešna odluka i da udarac nije završio u „nezgodnom mestu“, kako je to sudija procenio.
„Nisko? Drugi sigurno, ali ovaj? Kevin je odglumio“, poručio je Medić.
Šta vi mislite, da li je Uroš Medić pokraden na ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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