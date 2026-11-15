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UFC okršaj u Njujorku između Uroša Medića i Kevina Holanda okončan je bez pobednika. Srpski borac ostao je bez trijumfa nakon što mu je u drugoj rundi oduzet poen zbog navodnih udaraca ispod pojasa.

Duel u Njujorku završen je remijem, a trenutak koji je prelomio meč odigrao se u drugoj rundi. Tada je sudija Mediću oduzeo bod uz obrazloženje da je dva puta pogodio rivala u predelu međunožja.

1/12 Vidi galeriju Uroš Medić i Kevin Holand Foto: Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia, Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Koliko je ta odluka bila presudna pokazuje i sudijska statistika: sva trojica arbitara su drugu rundu bodovala sa 10-9 u korist srpskog borca. Međutim, oduzimanje poena pretvorilo je taj rezultat u 9-9, što je Medića direktno koštalo pobede.

Nakon završetka borbe, oglasio se i sam „Doktor“. On je na društvenoj mreži Tviter podelio video-snimak drugog spornog udarca, ističući da je doneta pogrešna odluka i da udarac nije završio u „nezgodnom mestu“, kako je to sudija procenio.

„Nisko? Drugi sigurno, ali ovaj? Kevin je odglumio“, poručio je Medić.

Šta vi mislite, da li je Uroš Medić pokraden na ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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