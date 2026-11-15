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Njegova borba protiv Kevina Holanda na događaju UFC 334 okončana je bez pobednika posle tri zanimljive runde.

Ključni trenutak koji je uticao na konačan ishod dogodio se u drugoj rundi, kada je Medić ostao bez jednog boda zbog dva nenamerna udarca nogom u međunožje američkog borca.

Posle prvog takvog udarca srpski borac je dobio opomenu, dok je nakon drugog usledila pauza od pet minuta kako bi se Holand oporavio, a sudija Mark Godard potom je kaznio Medića oduzimanjem boda.

Uroš Medić i Kevin Holand Foto: Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia, Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Upravo taj izgubljeni bod koštao je Medića pobede, pa je susret na kraju završen remijem, što je prilično redak scenario.

Nakon meča, prvi čovek UFC-a Dena Vajt tvrdi da Holand zaslužio pobedu, iako sudije nisu tako mislile.

"Koliko sam shvatio, sudija je oduzeo poen u pogrešnom… ta odluka je potpuno luda. Ne znam kako, sramota me je da vam kažem šta mi se večeras dogodilo. Kevin Holand je očigledno pobedio, a sin mi je poslao poruku i pitao me ‘kako je, je**te, Holand izgubio?’ Ja sam bio zapanjen, nisam znao da je izgubio jer nije bilo šanse da se to dogodi", rekao je Vajt.

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