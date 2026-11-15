OGLASIO SE PRVI ČOVEK UFC POSLE MEDIĆEVOG MEČA I ŠOKIRAO CEO SVET IZJAVOM: Krivo mu je što Srbin nije izgubio: "Sramota me je..."
Njegova borba protiv Kevina Holanda na događaju UFC 334 okončana je bez pobednika posle tri zanimljive runde.
Ključni trenutak koji je uticao na konačan ishod dogodio se u drugoj rundi, kada je Medić ostao bez jednog boda zbog dva nenamerna udarca nogom u međunožje američkog borca.
Posle prvog takvog udarca srpski borac je dobio opomenu, dok je nakon drugog usledila pauza od pet minuta kako bi se Holand oporavio, a sudija Mark Godard potom je kaznio Medića oduzimanjem boda.
Upravo taj izgubljeni bod koštao je Medića pobede, pa je susret na kraju završen remijem, što je prilično redak scenario.
Nakon meča, prvi čovek UFC-a Dena Vajt tvrdi da Holand zaslužio pobedu, iako sudije nisu tako mislile.
"Koliko sam shvatio, sudija je oduzeo poen u pogrešnom… ta odluka je potpuno luda. Ne znam kako, sramota me je da vam kažem šta mi se večeras dogodilo. Kevin Holand je očigledno pobedio, a sin mi je poslao poruku i pitao me ‘kako je, je**te, Holand izgubio?’ Ja sam bio zapanjen, nisam znao da je izgubio jer nije bilo šanse da se to dogodi", rekao je Vajt.