"Koliko sam shvatio, sudija je oduzeo poen u pogrešnom… ta odluka je potpuno luda. Ne znam kako, sramota me je da vam kažem šta mi se večeras dogodilo. Kevin Holand je očigledno pobedio, a sin mi je poslao poruku i pitao me ‘kako je, je**te, Holand izgubio?’ Ja sam bio zapanjen, nisam znao da je izgubio jer nije bilo šanse da se to dogodi", rekao je Vajt.