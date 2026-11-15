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Ključni trenutak borbe dogodio se u drugoj rundi, kada je sudija Mark Godard oduzeo bod Mediću zbog udaraca u međunožje, što se na kraju ispostavilo kao presudan faktor za konačan ishod.

Posle prvog takvog udarca srpski borac je dobio opomenu, dok je nakon drugog usledila pauza od pet minuta kako bi se Holand oporavio, a sudija Mark Godard potom je kaznio Medića oduzimanjem boda.

Upravo taj izgubljeni bod koštao je Medića pobede, pa je susret na kraju završen remijem, što je prilično redak scenario.

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić - UFC spektakl u Beogradu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kevin Holand tvrdi da je u Njujorku pokazao više od srpskog predstavnika i da je zaslužio pobedu:

"On je bacao neke divlje udarce. Nekoliko puta sam ispadao iz pozicije, ali me nijednom nije uzdrmao. Mislim da sam ga dovodio u mnogo opasnije situacije nego on mene. Rekao bih da sam dobio drugu rundu i bez toga što su mu oduzeli poene zbog niskog udarca."

Oduzeti poen zbog dva udarca ispod pojasa na kraju je Uroša Medića koštao trijumfa, a upravo na te nedozvoljene poteze osvrnuo se i sam američki borac.

"Definitivno to rade sa nekom namerom, ne biraju svoje oružje baš najpametnije. Ne pokušavam da budem duhovit niti da potežem pitanje rase, ali Amerikanci me baš i ne šutiraju toliko često u mu*а", zaključio je.