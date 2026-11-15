Slušaj vest

Ključni trenutak borbe dogodio se u drugoj rundi, kada je sudija Mark Godard oduzeo bod Mediću zbog udaraca u međunožje, što se na kraju ispostavilo kao presudan faktor za konačan ishod.

Posle prvog takvog udarca srpski borac je dobio opomenu, dok je nakon drugog usledila pauza od pet minuta kako bi se Holand oporavio, a sudija Mark Godard potom je kaznio Medića oduzimanjem boda.

Upravo taj izgubljeni bod koštao je Medića pobede, pa je susret na kraju završen remijem, što je prilično redak scenario.

Uroš Medić - UFC spektakl u Beogradu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kevin Holand tvrdi da je u Njujorku pokazao više od srpskog predstavnika i da je zaslužio pobedu:

"On je bacao neke divlje udarce. Nekoliko puta sam ispadao iz pozicije, ali me nijednom nije uzdrmao. Mislim da sam ga dovodio u mnogo opasnije situacije nego on mene. Rekao bih da sam dobio drugu rundu i bez toga što su mu oduzeli poene zbog niskog udarca."

Oduzeti poen zbog dva udarca ispod pojasa na kraju je Uroša Medića koštao trijumfa, a upravo na te nedozvoljene poteze osvrnuo se i sam američki borac.

"Definitivno to rade sa nekom namerom, ne biraju svoje oružje baš najpametnije. Ne pokušavam da budem duhovit niti da potežem pitanje rase, ali Amerikanci me baš i ne šutiraju toliko često u mu*а", zaključio je.

Ne propustiteMMAOGLASIO SE PRVI ČOVEK UFC POSLE MEDIĆEVOG MEČA I ŠOKIRAO CEO SVET IZJAVOM: Krivo mu je što Srbin nije izgubio: "Sramota me je..."
Uroš Medić
MMADA LI SU SUDIJE POKRALE UROŠA MEDIĆA?! Srpski borac se ponovo oglasio - okačio je SPORNI SNIMAK i poslao BRUTALNU PORUKU: "Nisko? Kevin je ODGLUMIO!"
Uroš Medić i Kevin Holand
MMAUROŠ MEDIĆ SE OGLASIO I UPUTIO JAVNO IZVINJENJE RIVALU! Srbin udario Holanda u MEĐUNOŽJE i to DVA PUTA: Sada je sočno opsovao, pa sve objasnio!
Kevin Holand i Uroš Medić
MMAISPLIVALE INFORMACIJE - OVAKO SU SUDIJE BODOVALE MEČ UROŠA MEDIĆA I KEVINA HOLANDA: Srbin ostao bez pobede zbog JEDNE ODLUKE!
Uroš Medić i Kevin Holand
MMAZLATAN IBRAHIMOVIĆ GLEDAO KAKO UROŠ MEDIĆ OSTAJE BEZ POBEDE! Legendarni fudbaler se oglasio sa UFC spektakla - evo koju poruku je poslao! (VIDEO)
Zlatan Ibrahimović

00:33
Konor Mekgregor, UFC Izvor: Kurir