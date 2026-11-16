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Srpski MMA borac Uroš Medić zaradio je 99.000 američkih dolara za nastup na UFC spektaklu u Njujorku, gde se sastao sa Kevinom Holandom.

Popularni "Doktor" ovog puta nije uspeo da upiše pobedu, ali ni poraz, pošto je njihov okršaj završen većinskom odlukom sudija - nerešeno. Ključni trenutak dogodio se u drugoj rundi, kada je Mediću oduzet jedan bod zbog dva udarca u međunožje, što je na kraju uticalo na konačan ishod.

1/12 Vidi galeriju Uroš Medić i Kevin Holand Foto: Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia, Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Iako nije ostvario željeni rezultat, srpski borac je odlično prošao kada je reč o zaradi. Prema informacijama koje su objavljene na društvenim mrežama, Mediću je za ovaj nastup pripalo ukupno 99.000 dolara.

Najveću zaradu na glavnom delu događaja ostvarila je Amanda Nunjes sa 1.200.000 dolara, dok je Siril Gan inkasirao 818.000. Slede Kejla Herison sa 401.000 i Džoš Hukit sa 281.000 dolara.

Zanimljivo je da je Medićev rival Kevin Holand zaradio 129.000 dolara, odnosno 30.000 više od srpskog borca.

Na listi su još Kajo Boraljo sa 178.000 dolara i Jusri Belgarui sa 51.000.

Tako je Medić i pored nerešenog ishoda u oktagonu iz Njujorka otišao sa zaradom od gotovo 100.000 dolara.

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