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Braća Usman i Umar Nurmagomedov ponovo su na slobodi, samo nekoliko dana nakon što su osuđeni na šest meseci zatvora zbog učestvovanja u tuči sa Merabom Dvališvilijem u Abu Dabiju.

Do promene odluke došlo je nakon pomirenja sukobljenih strana, povlačenja tužbenih zahteva i molbe oštećenih da optuženi budu pušteni na slobodu. Prema navodima stranih medija, Dvališvili i njegov sunarodnik Saba Lazišvili nisu insistirali na daljem krivičnom gonjenju.

1/3 Vidi galeriju Umar Nurmagomedov Foto: Li Ming / Xinhua News / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia, Amy Kaplan/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Incident se dogodio 11. novembra u jednom hotelu, gde se Dvališvili nalazio zbog medijskih aktivnosti pred RAF priredbu. Prema snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, Usman Nurmagomedov prišao je gruzijskom borcu i ošamario ga, nakon čega su se u sukob uključili i ostali Dagestanci.

Dvališviliju je u pomoć pritekao 21-godišnji Saba Lazišvili, a incident je na kraju doveo do hapšenja deset osoba.

U međuvremenu su se pojavile i spekulacije o mogućoj deportaciji, kao i o ulozi Habiba Nurmagomedova u pregovorima za oslobađanje članova porodice i ekipe. Ipak, te informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Braća Nurmagomedov sada su na slobodi, a ostaje da se vidi kakve će posledice incident imati na njihove naredne sportske nastupe i odnose sa gruzijskim borcima.

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