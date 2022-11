DEČAK IZ PAKLA NAPADA SRBIJU: Na putu do škole preskakao MRTVA TELA, u lopti je našao SPAS, a sada ide na megdan Orlovima

Napadač Mančester junajteda, Entoni, na spisku je reprezentacije Brazila za Mundijal, a samo nekoliko godina ranije živeo je u siromašnom kraju u kojem je bio okružen dilerima droge i gangsterima.

Fudbalska lopta bila mu je beg od opasnog okruženja u oblasti Sao Paula, pod nazivom "Inferninjo", što znači "mali pakao".

U razgovoru za "Players Tribune" otkrio je da je jednom morao da preskače i mrtvo telo na putu do škole.

- Jednog jutra, u šetnji do škole, kada sam imao osam ili devet godina, naišao sam na čoveka koji je ležao u uličici. Nije se mrdao. Kada sam se približio, shvatio sam da je mrtav. U faveli nekako otupiš na te stvari. Nije bilo drugog puta i ja sam morao da prođem odatle. Samo sam zatvorio oči i preskočio mrtvo telo - rekao je Entoni i dodao:

- Ne govorim ovo da bi zvučalo teško, to je bila moja realnost. Ustvari, uvek sam govorio da sam kao dete imao veliku sreću jer sam dobio dar sa neba. Lopta je bila moj spas, moja prva ljubav. U Inferninju ne marimo za igračke za Božić, svaka lopta koja se kotrlja je savršena za vas.

Njegova porodica je bila toliko siromašna da nisu mogli da mu priušte patike za fudbal. Uprkos tome, ništa ga nije sprečavalo da ostvari svoj san.

- Svakog dana, stariji brat me je vodio na trg da igram fudbal. U faveli svi igraju fudbal. Deca, starci, učitelji, građevinski radnici, vozači autobusa, narkodileri, gangsteri... Tamo su svi jednaki. U vreme mog oca to je bio zemljani teren, u moje vreme asfalt. Na početku sam igrao bos, krvavih nogu. Dribling je bio nešto što je u meni. Prirodni instinkt, dar od Boga. Nisam saginjao glavu ni pred kim. Sa loptom u nogama nisam imao fudbalski strah - rekao je Brazilac i dodao:

- Za tri godine sam prešao trnovit put. Od sirotinje do Ajaksa, pa do Junajteda. Ljudi me pitaju kako sam to uspeo. Iskreno, nisam osećao nikakav pritisak na fudbalskom terenu. Strah? Šta je strah? Kada preskačeš mrtva tela tokom odrastanja, onda ne možeš da se plašiš ničega u fudbalu.

foto: Twitter/Munchester United

Entoni je priznao da je njegov najveći san bio da izvuče roditelje iz favele, a ne fudbalski trofeji. U tome je ovaj 22-godišnjak na kraju i uspeo.

Naslov njegove ispovesti na renomiranom portalu je "Dečak iz pakla".

A sa 18 godina delio je krevet sa ocem, u siromašnoj oblasti Sao Paula...

Entoni će sa svojim Brazilom, u prvom kolu grupne faze Svetskog prvenstva u Kataru, igrati protiv Srbije, 24. novembra od 20 časova.

