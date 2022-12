ŠOK NA LICU DRAGANE KOSJERINE ZBOG REČI RADETA BOGDANOVIĆA: Voditeljka RTS u neverici jer je gost VREĐAO ŽENE (VIDEO)

Nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović nalazi se u žiži zbog vređanja žena fudbalera na RTS-u, a mnogi misle da je izostala adekvatna reakcija i voditelja, posebno voditeljke Dragane Kosjerine.

- Sad kad dođu žene, a realno žene fudbalera - na ovu lovu, na ovu paruštinu, to je parada kiča. Gde kič dođe tu nema ni sreće ni raspoloženja. Ali ja se nadam da će oni da shvate važnost ove utakmice - rekao je Bogdanović i dodao:

- Ja da sam na njihovom mestu ja bih već večeras ugasio telefone, rekao bih: što ste me zvali - zvali, ja se koncentrišem na utakmicu, ljuljaj to dete, kupaj se u tim milionima i pusti me da igram.

foto: Printscreen

Međutim, ispostavilo se da reakcija voditelja nije baš izostala, samo je mnogi nisu registrovali.

Pogledajte kako je Kosjerina reagovala u tim momentima:

foto: Printscreen

Kurir.rs