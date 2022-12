ON JE ARGENTINSKI HEROJ IZ SENKE: Mesi jeste najbolji, ali ANĐEO IZ RUDNIKA donosi trofeje! Iz siromaštva do zvezda (VIDEO)

Naziv antologijskog Hičkokovog filma "Pozovi M radi ubistva" u ovom slučaju mogao bi se parafrazirati u "Pozovi DM radi trofeja".

Svaka čast Lionelu Mesiju. Jeste on jedan od najboljih fudbalera sveta svih vremena i, uz legendarnog Dijega Armanda Maradonu, najbolji igrač Argentine u istoriji. I u današnjem finalu je dao dva gola, bio precizan i u penal-seriji, ali ne može se reći da njemu pripadaju sve zasluge za poslednje uspehe "gaučosa".

Argentina je na pehar u Kopa Americi čekala 28 godina, a na svetsku krunu čak 36! U osvajanje oba ta trofeja dubok pečat, možda i najdublji, stavio je Anhel di Marija.

"Gaučosi" su Južnu Ameriku pokorili prošle godine, prvi put još od 1993, savladavši u finalu najvećeg rivala Brazil, i to usred Rio de Žaneira, a jedini gol na utakmici postigao je, pogađate, Di Marija.

Na današnjoj završnoj predstavi Mundijala u Kataru, ponovo je Di Marija bio među glavnim junacima, iako je igru napustio u 64. minutu. Prvo je nad njim napravljen penal, koji je Mesi pretvorio u vođstvo Argentine od 1:0, a onda je Anhel duplirao prednost svoje reprezentacije - 2:0. Istina, bilo je posle mnogo drame, na kraju su o šampionu sveta odlučivali penali, ali da Di Marija nije onako furiozno otvorio meč u Lusailu, svega onog kasnije ne bi bilo.

Zbog božanskog statusa Mesija, za Di Mariju se može reći da je heroj iz senke, a zapravo je, zbog svega navedenog, istinski heroj Argentine.

Ko je Anhel Di Marija?

Zbog imena ("Angel" u prevodu znači anđeo), ali i zbog teškog detinjstva, svojevremeno su ga mediji krstili u "Anđeo iz rudnika".

Anhel Di Marija je rođen 1988. godine u Rosariju kao jedno od troje dece Migela i Dijane. Kao dečak je bio hiperaktivan, te je lekar predložio njegovim roditeljima da ga već sa tri godine upišu u školu fudbala.

Zajedno sa sestrama Vanesom i Evelin pomagao je ocu i majci, koji su radili u lokalnom rudniku uglja. Roditelji su sa malim platama jedva finansirali kopačke i ostalu opremu koja mu je bila neophodna. Zato se Anhel zarekao da će, kada postane profesionalni fudbaler, porodici vratiti sve što su zbog njega žrtvovali.

I to obećanje je ispunio.

Nakon što je potpisao ugovor s Benfikom, zamolio je oca da napusti posao u rudniku, te sagradio kuću za roditelje i sestre.

foto: Printscreen

"Moj otac je kopao u rudniku punih 16 godina, sve dok nisam prešao u Benfiku. Tada sam ga konačno ubedio da je vreme da prekine sa tim. Bio je divan osećaj pozvati ga i reći: 'Tata, ne moraš više da radiš toliko", prisetio se sjajni krilni napadač, pa dodao:

"Kada sam počeo da igram za Rosario, trebalo mi je pola sata do trening centra. Majka me je svakog dana vozila biciklom. Ali, sa nama je morala da ide i moja mlađa sestra, jer nije imao ko da je čuva. Ja sam sedeo pozadi, a sestra na volanu. Tako je bilo i kada je bila zima i kada je bila kiša… Da li ćete mi verovati ako vam kažem da je to trajalo punih sedam godina?".

Zbog svog porekla, osim argentinskog, Di Marija ima i pasoš Italije. Godine 2011. oženio je dugogodišnju devojku Horgelinu Kardoso s kojom ima ćerku Piju. Dete im je prevremeno rođeno, zbog čega je borba za njen život bila teška i dramatična, ali sa srećnim krajem.

Di Marija je karijeru počeo u Rosariju, a od 2007. do 2010. je nastupao za Benfiku, da bi naredne četiri godine nosio dres madridskog Reala. U sezoni 2014/15 igrao je za Mančester junajted, posle čega je, sve do prošle godine, nosio dres Pari Sen Žermena. Trenutno je igrač Juventusa.

U klupskoj karijeri, među brojnim trofejima, najvrediniji je onaj u Ligi šampiona koji je sa Realom osvojio 2014.

To je Anhel Di Marija, argentinska amajlija.

