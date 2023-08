PEŠIĆ POSLE STOTKE NAD PORTORIKOM: Ne bih mnogo pričao o pobedi - bilo je to na dobrom nivou

Košarkaši Srbije pobedili su u Beogradu selekciju Portorika sa 110:75 (26:13, 39:12, 24:21, 21:29), u prijateljskom meču.

"Dobra prilika da igramo pred našom publikom. Zahvaljujemo se na podršci, to je poseban osećaj kad igraš kući. VIdeli ste da su naši momci dali sve od sebe. Ono što ipak treba reći da nismo mi tako dobri kako izgleda i nisu oni tako slabi kako izgleda. Oni su imali jako težak put što nas očekuje u Šenženu. Ne bih ja mnogo pričao o pobedi, ne treba umanjiti našu igru. Bilo je to na dobrom nivou, ispunili smo zadatke i to je bilo dosta dobro", rekao je Pešić posle ubedljive pobede.

Srbija posle ovog meča putuje u Kinu na poslednju fazu priprema za Svetsko prvenstvo. Srbija će u Kini odigrati još dva prijateljska meča, protiv domaćina 20. avgusta, i protiv Brazila dan kasnije.

Svetsko prvenstvo održaće se od 25. avgusta do 10. septembra na Filipinima, u Japanu i Indoneziji.

(Kurir sport)