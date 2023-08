HIT PRIČA! FILIPINCI U DRESOVIMA SRBIJE Majka i sin došli da bodre Orlove! Klinac rođen u Novom Sadu, baba mu živi u Somboru VIDEO

foto: Kurir

Košarkaši Srbije imaće veliku podršku na otvaranju Mundobasketa protiv Kine u Manili (14).

Četu Svetislava Pešića bodriće Srbi koji su stili iz Australije, Kine i mnogih zemalja Dalekog Istoka, ali će se među njima naći i dvoje Filipinaca, majka i sin.

02:09 Filipini navijaju za Srbiju

Majka je u razgovoru sa izveštačima Kurira otkrila da su živeli u Srbiji od 2007. do 2014. godine, znaju nešto malo srpskog jezika, ali je prijatno iznenađenje usledilo kada je otkrila da je njen sin rođen u Novom Sadu, a da mu baba živi u Somboru, u mestu rođenja Nikole Jokića.

"Došli smo da podržimo Srbiju, gledaćemo sve utakmice. Znamo za Bogdana Bogdanovića. Znamo za Nikolu Jokića, on je iz Sombora. Živeli smo od 2007. do 2014. godine u Srbiji. Sve nam se sviđa iz Srbije, ljudi, gostoljubivost, sport... On je rođen u Novom Sadu, a baka mu živi u Somboru. Nažalost, Jokić nije ovde."

