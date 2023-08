NAVIJAČI JUŽNOG SUDANA IMAJU JAKU PORUKU: Srbi, oladite malo sa kritikovanjem Jokića (VIDEO)

foto: Kurir

Južni Sudan napravio je veliko iznenađenje plasmanom na Svetsko prvenstvo, ovo je ujedno i istorijski trenutak za tu državu jer prvi put samostalno učestvuju na ovako velikom takmičenju.

Tim koji kao selektor predvodi legendarni Luol Deng pravio je čuda u kvalifikacijama, očigledno da je odlično selektiran i sposoban da pomuti račune jačim ekipama.

Imaće Južni Sudan i podršku s tribina, sreli smo malu grupu navijača, koju predvode tri simpatične devojke, jedna od njih ogrnula je zastavu svoje zemlje, nema sumnje da će svim srcem navijati da se njihova reprezentacija plasira što dalje.

foto: Kurirsport

- Osećamo se sjajno, ovo je istorija za nas, prešle smo dug put da bismo bile uz naš tim i spremne smo! - kaže nam jedna Sudanka.

- Svet će sada saznati za Južni Sudan - dodaje druga, dok treća konstatuje:

- Ne samo da je to za nas prvi put, već smo prva zemlja istožne Afrije koja je uspela da se nađe na Svetskom prvenstvu. To neverovatno, počastvovane smo. Sama činjenica da smo ovde je ogroman uspeh za nas.

foto: William WEST / AFP / Profimedia

Na pitanje kakav je osećaj kada reprezentacija igra protiv najboljih na svetu, imaju brz odgovor:

- Mi smo najbolji! - uzviknule su uz smeh.

Priključio nam se i jedan mladić iz Južnog Sudana, odličan poznavalac košarke.

- Prijatelju, mi smo najmlađa država na svetu, do sada je malo ko znao za Južni Sudan. Ali, evo nas, ovo je najveća svetska pozornica. Više od pobeđivanja je važno da smo ovde. To je već pobeda za nas.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Igraćete protiv Srbije, naše reprezentacije...

- Hej, ti si iz Srbije? Pa Nikola Jokić je vaš čovek!

- Jeste, ali nažalost, odlučio je da ne igra na ovom prvenst - odgovaramo.

- Polako, to je samo jedno prvenstvo. Vi ne biste trebalo da budete previše kritični prema njenu, ublažite malo. Momak je već uradio mnogo, skroman je... MIslim, obožavam Lebrona Džejmsa, ali Jokić je bolji! On radi sve, nije sebičan, a stalno beleži tripl-dablove. Čoven-tim, to je Jokić. On ostale čini boljim, kao Marija naprimer i kaže nam ovaj očigledno sjajan poznavalac košarke.

foto: Dado Đilas

Šta će biti kada budete igrali protiv Srba, biće teško, zar ne? - pitamo.

- Teško, prijatelju. Ali da vam kažem, mi imamo strašan tim Ok, jači ste od nas.. Na kraju ćemo Srbija ni mi otići u narednu rundu takmičenja - zaključuju navijači Južnog Sudana.

03:27 Navijači Južnog Sudana imaju jaku poruku: Srbi, oladite malo s kritikovanjem Jokića

Kurir sport