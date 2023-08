POCEKO VEĆ PRVOG DANA NAPRAVIO ŠOU NA MUNDOBASKETU: Gde je Pakjao? Italijan prozvao čuvenog boksera i političara

Nije trebalo puno Đanmarku Poceku, selektoru Italije, da zablista na Svetskom prvenstvu.

Poceko je razveselio sve novinare posle utakmice u kojoj je njegov tim savladao Angolu sa 81:67.

Kada je voditeljka konferencije za medije upitala da li prisutni novinari u prostoriji imaju još pitanja, nastala je tišina. Zatim je Poceko uzeo reč.

"Gde je Mani Pakjao? Zašto nije došao? Da li me se plaši? Bio sam veliki fan Manija Pakjaa, navijao za njega kada se borio protiv Flojda Mejvedera. Možete li me povezati s nekim ko ga poznaje? Broj moje sobe je 335, recite mu da me pozove. Borićemo se u sobi", našalio se Poceko.

Možda je italijanski trener i bio ozbiljan u želji da ukrsti pesnice sa slavnim bokserom, ali nismo sigurni da bi posle dvoboja bio u stanju da priča.

Mani Pakjao je prvi bokser koji je postao svetski prvak u osam različitih bokserskih težinskih kategorija, u kojima je osvojio deset naslova svetskog prvaka. Čuveni "Pekmen" je takođe prvi bokser koji je linearno osvojio naslov u četiri različite kategorije. Proglašen je borcen decenije za 2000-te godine. U karijeri je imao 57 pobeda, uz šest poraza.

Svakako, najčuveniji meč bio je protiv Flojda Mejvedera u Las Vegasu 2015. godine. Iako je u meč ušao sa povređenom desnom rukom, izdržao je do kraja i izgubio odlukom sudija posle 12 rundi.

Osim boksa, aktivno se bavi i politikom, te je tako postao poslanik u skupštini Filipina.

Kurir sport