"DOKAŽITE SVIMA KO STE I ŠTA STE" Legendarni košarkaš poslao SNAŽNU poruku Orlovima: Žao mi je što ću biti VULGARAN, ali bre...

Proslavljeni reprezentativac naše zemlje Željko Rebrača izneo je svoja očekivanja pred start Srbije na Mundobasketu.

Izabranici selektora Svetislava Pešića danas od 14 časova po našem vremenu igraju protiv Kine prvi meč na Svetskom prvenstvu.

Rebrača čvrsto veruje da i pored brojnih otkaza naš tim može da napravi čudo na Filipinima.

"Znam ja da tu ima puno analiza, mnogo faktora ulazi u sve, od sreće, povreda, zaista tu svega ima, ali na kraju se sve svede na jednu stvar... Malo mi je žao što ću biti vuglaran, ali bre izađi na taj jeb*ni teren i pobedi! Dokaži svima ko si i šta si. Ili pobeđuješ ili gubiš, nema tu filozofije", kaže proslavljeni as.

Prisetio se Željko i Svetskog prvenstva u Atini 1998. godine, kada je olabljena reprezentacija Jugoslavije napravila čudo i vratila se u Beograd sa zlatom oko vrata.

"Mene sve ovo baš podseća na 1998. godinu. Otišli smo tada na Mundobasket bez nekih velikih imena kao što su Vlade Divac ili Predrag Danilović. Međutim to je onda bila šansa za nas ostale, da se izdvojimo, da nekako izađemo iz senke prethodnih generacija i svoja imena upišemo zlatnim slovima. To smo uspeli tada, a iz sveg srca to želim ovim momcima. Naravno teško je, ali imamo kvalitet, imamo igrače koji hoće da se bore i nadmeću", kaže Rebrača za Mozzart sport i ističe da ga ovaj tim podseća na taj iz 1998. godine.

"Na svakoj poziciji imamo nekog drugog koji može da izađe na teren i pokaže se na delu ko je i šta je. Tebi kao šampionu, ili osvajaču medalje se otvaraju vrata koja u bilo kom drugom slučaju ostaju zatvorena. Meni je to zlato iz Atine lansiralo karijeru. Isto tako može da se dogodi i ovim momcima posle Manile".

Rebrača ističe da je Bogdan Bogdanović isinski lider ovog tima.

"Bogdan je tu lider i prva violina. Nemam tu šta da dodam. Iza njega je Nikola Milutinov koji bi mogao da bude jedan od najboljih igrača na šampionatu", kaže Rebrača.

Kurir sport/Mozzart sport