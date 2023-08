PEŠIĆ GRMEO NA "ORLOVE", PA OSTAO U ŠOKU! Zbunjujuće scene na konferenciji za medije posle meča Srbija - Portoriko!

foto: Kurir

Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i drugu pobedu na Mundobasketu.

"Orlovi" su bili bolji od Portorika (94:77), ali su oscilacije u igri čete Svetislava Pešića bile više nego očigledne. Vodili smo sa 30 poena razlike na poluvremenu (57:27), ali je drugi deo susreta bio za zaborav i Portorikanci su uspeli da priprete te u jednom trenutku dođu na minus deset (81:71).

Srećom, trgli su se "orlovi" i došli do pobede, a selektor Srbije je tokom samog meča grmeo na svoje igrače, te je na jednom tajm-autu rešio da ih trgne sledećim rečima:

- Popravljajte igru odmah! Odmah da se popravi igra, nemojte da se brukamo! Da budemo provincijski tim - vikao je Svetislav Pešić.

Po završetku utakmice prvi je svoje utiske izneo mladi Nikola Jović.

- Prvo hoću da poželim treneru srećan rođendan. Nadam se da ima lep dan pogotovo jer smo pobedili. Prvo poluvreme je bilo sjajno za nas, uradili smo sve što je trener tražio od nas. Drugo poluvreme je bilo potpuno suprotno. Rezultat je dobar, ali nismo zadovoljni - istakao je on, a na njegove reči nadovezao se i selektor Svetislav Pešić.

- Slažem se sa svim što je Nikola rekao, to je moje mišljenje. Generalno ne pričam o drugim timovima, pričam o mom timu. Portoriko je tim sa dobrom tranzicjom i to im je prvi kvalitet. Ako trče, ako daju trojke.. Naravno to je jedan ponosan tim sa dobrom reakcijom u drugih 20 minuta. Kako smo igrali prvih 20 mintua to je sjajno - rekao je Pešić.

Odmah posle toga Jović je govorio o Bogdanoviću.

- Napad ide kroz njega, Bogdan je naš najbolji igrač, Nije dobro šutirao, ali verujemo u njega. Ja sam pogodio nele otvorene šuteve, ali sam siguran da će Bogdan biti bolji Nastavićemo da igramo kroz njega i on i Milutinov sjajno igraju pik zajedno - zaključio je Nikola Jović.

Zatim se desio veliki šok na konferenciji za medije - Pešić i Jović očekivali su da će pričati i na srpskom, a ne samo na engleskom jeziku, ali prilike za to nije bilo, te su oni napustili prostoriju i krenuli u svlačionicu. Selektor i najmlađi košarkaš Srbije zbunjeno su gledali i čekali da vide da li je konferencija zaista gotova, te je čitava situacija izgledala veoma konfuzno.

Kurir sport