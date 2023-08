SLOVENIJA NA DONČIĆEV POGON! Luka se igrao košarke, "zmajčeki" položili i drugi ispit!

Košarkaška reprezentacija Slovenije stigla je do druge pobede na Mundobasketu.

"Zmajčeki" su na pogon Luke Dončića savladali Gruziju rezultatom 88:67, te su položili i drugi ispit i stigli na korak od naredne faze takmičenja.

Košarkaš Dalasa bio je nezaustavljiv, te je selekciji Gruzije sasuo 34 poena, a imao je i dabl-dabl pošto je meč završio sa deset skokova i dodao je šest asistencija.

Držala se Gruzija u prvoj deonici gde je čak vodila sa 17:16, ali već do odlaska na odmor Slovenija je stigla do prednosti od 45:33. Do kraja meča ova prednost je samo rasla, te su "zmajčeki" sada na dve pobede iz isto toliko mečeva, a u poslednjoj rundi igraće protiv Zeleonortskih ostrva koji su u prvom meču današnjeg programa savladali Venecuelu sa 81:75.

Pored Dončića, u selekciji Slovenije blistali su i Prepelić sa 15 i Dragić sa 12 poena, dok je kod Gruzije bolji od ostalih bio Mamukelašvili koji je ubacio 21 poen. Gruzija će u poslednjoj rundi igrati protiv Venecuele.

Podsetimo, svoj meč druge runde Mundobasketa završila je i Srbija koja je sa 94:77 savladala selekciju Portorika.

Kurir sport