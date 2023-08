UŽIVO, SRBIJA - PORTORIKO: Ovog rivala vrlo dobro poznajemo - Pešić želi da dobije NAJLEPŠI mogući poklon za rođendan!

Uživo,

Srbija - Portoriko: 14 sati

- Košarkaši Srbije na zagrevanju!

- Navijači Srbije su selektoru Svetislavu Pešiću čestitali rođendan na originilanan način!

A i navijači 🇷🇸 Srbije u Manili se pripremaju za večerašnji meč uz pesmu za rođendan selektora Pešića 🎂#FIBAWC #WinForSrbija https://t.co/tMb3He83OI pic.twitter.com/MlQA3tI7Uw — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) August 28, 2023

- Sjajna atmosfera pred početak meča!

- Košarkaška reprezentacija Kine nalazi se u katastrofalnoj situaciji!

Uoči meča:

Najlepši poklon selektoru Svetislavu Pešiću za njegov današnji 74. rođendan bila bi pobeda! Priliku da mu je i "uruče" košarkaši Srbije imaju danas od 14 časova, kada u Manili, u meču drugog kola Mundobasketa, igraju sa selekcijom Portorika.

"Orlovi" su na startu šampionata pregazili Kinu, a rival u nastavku takmičenja je malo ozbiljniji. Naravno, zna se ko je favorit i pobeda nijednog momenta ne bi smela da dođe u pitanje.

Pred današnju utakmicu, Svetislav Pešić je rekao da fokus mora da bude do samog kraja...

- Nema se vremena za brzu regeneraciju, fokus mora da bude do kraja koliko je moguće. Mi smo to pokazali, naravno nisu to protivnici od kojih pada u nesvest, ali ih respektujemo. Moramo prvo da imamo prema nama poštovanje, ako sam sebe ne poštuješ, niko te ne poštuje. Uvek govorim igračima, to je moja filozofija, ostani skroman, a veruj u sebe. Taj koji ostane skroman posle uspeha, a ima samopouzdanje i nađe se balans, onda je to ta sudbina i ekipe zavisi od tebe, ne drugoga. Mi na tu temu puno razgovaramo. Ozbiljna smo ekipa. Za sada u tom pravcu ide dobro, očekujemo da ćemo se poboljšavati - rekao je selektor Orlova, Svetislav Pešić.

Dejan Davidovac je protiv Kine odigrao doktorski - ubacio je sedam poena bez promašaja i pokazao da polako podiže formu.

- Ista su očekivanja kao i pred Kinu. I sa njima već smo igrali. Da se ne lažemo, najbolji smo u grupi, tako da i pred taj meč imamo ista očekivanja. Naravno, Portoriko može da bude nezgodna ekipa kao i Kinezi. Zato mi moramo da budemo na nivou kao sada, da igramo agresivno u odbrani i strpljivo u napadu, da tražimo svoje prednosti. Nadam se da ćemo imati istu igru.

Što se tiče uslova u Manili, naš tim se aklimatizovao.

- Sve je super, malo je toplo, velika vlažnost, ali sad smo se već privikli. Imali smo taj pripremni turnir u Kini, gde smo se navikli na vremensku razliku, a i klima je manje-više ista. Polako se navikavamo, sve je okej - zaključuje Davidovac.

