KOŠARKAŠ FILIPINA ŠOKIRAO KEVINA PANTERA: Ja u životu to ne bih uradio, SULUDO JE!

foto: Kurir

Filipinci su ludi za košarkom, posebno NBA starovima, pa ne čudi što je Džordan Klarkson najveća zvezda.

Košarkaški savez Filipina napravio je odličan potez naturalizovanjem Amerikanca, ne samo zbog njegovih igračkih kvaliteta, već i zbog činjenice da je ekstravagantan i privlači mnogo fanova.

foto: FIBA

I zaista, najčešće ćete sresti navijače Filipina upravo u dresu sa brojem "šest", na TV se non-stop vrte reklame s njim u glavnoj ulozi.

Pored lude frizure i tetovaža, Klarkson je dospeo u žižu zbog crnih noktiju! Ovaj sjajni bek, naime, farba nokte u crno i tako se pojavljuje na utakmicama i u javnosti. Nekima je to simpatično, nekima baš i ne.

Kapiten Partizana Kevin Panter bio je šokiran imidžom košarkaša Filipina.

- Šalu na stranu, ali da farbaš nokte...da li je to neka fora u trendu? Jer za mene je to van pameti - napisao je Panter na Tviteru.

- Nemoj da uradiš to, molim te - odmah se našalio Danilo Anđušić.

- Vidiš, napisao sam da je to blesavo - odgovorio je Kevin.

- Nemoj da te vidim da si uradio to - oglasio se tviteraš, koga Panter očigledno poznaje.

- U životu to ne bih uradio - usledila je reakcija beka crno-belih.

foto: FIBA

Svojevremeno je Džordan Klarkson objasnio svoj stil.

- Sve zavisi kako se osećam, nazvao bih to slobodnom kreacijom. Siguran sam u sebe i to sam ja, bilo da su u pitanju obojeni nokti ili bilo šta drugo - rekao je on.

Bilo kako bilo, tek njegov stil, pa ni igra, nisu pomogli Filipinima da se plasiraju u drugu rundu Mundobasketa.

Kurir sport