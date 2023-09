PEŠIĆ ZNA RECEPT ZA LITVANCE! Selektor Orlova pred četvrtfinale Mundobasketa: I oni imaju slabosti, nema perfektne ekipe!

foto: Kurir

Košarkaška reprezentacija Srbije sastaće se sutra sa Litvanijom u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.

Uspela je Litvanija da pobedi Sjedinjene Američke Države rezultatom 110:104 i tako zakaže duel sa Orlovima u četvrtfinalu.

Podsetimo, zabranici Svetislava Pešića pobedili su juče Dominikansku republiku ubedljivim rezultatom 112:79(29:15, 27:20, 31:18, 26:25) i tako obezbedili plasman među osam najboljih ekipa na Mundobasketu.

Pred sutrašnju utakmicu, selektor Orlova Svetislav Pešić kazao je da će njegovi momci protiv Litvanije moraju da igraju izvanrednu odbranu i izvenredan napad.

- Ni juče nije bilo prava na grešku, to je takav sistem takmičenja, prvenstvo sveta i svaka utakmica je važna, nema nevažnih. Nismo odradili, mi smo se borili, ovde nema odrađivanja utakmica, momci treniraju i pripremaju se, stručni štab iznosi prednosti i slabosti protivnika pred njih. Poslednju utakmicu su odigrali izvanredno, pokazali su sjajnu igru i sjajnu hemiju, to je onako kako mi želimo da igramo. Protiv Litvanije to neće biti dovoljno, protiv njih će i u odbrani i u napadu morati da se nađe balans. Igraju veoma agresivno i spoljni igrači i unutrašnji. Protiv ekipe kakav je bio naš protivnik juče, dovoljno je da dobrom odbranom i prosečnim napadom dođeš do pobede. Protiv Litvanije moramo da imamo izvanrednu odbranu i izvenredan napad - rekao je Pešić.

foto: Dado Đilas

Govorio je Pešić detaljnije o selekciji Litvanije.

- To šta su oni radili protiv Amerike nije za nas toliko bitno, čak nismo ni gledali utakmicu. Gledali smo druge utakmice, sa evropskim protivnicima. Ta utakmica protiv Amerike je samo pokazala da je to jedan čvrst tim, koji je dobio sve utakmice do sada i pokazao izvanrednu košarku i u napadu i u odbrani. Treba ti maksimalna koncentracija, igramo četiri utakmice svakih 10 minuta počinje nova. Moramo od prve četvrtine, čim se završi, da se pripremimo za drugu utakmicu.

Selektor Orlova ističe da je sposobnost dobre ekipe u tome da može da sakrije nedostatke i istakne prednosti.

- Oni su pokazali ono što sam rekao, ja sam optimista, ali nemam pravo da budem optimista, jer moram da objasnim s kim igramo i šta je naš plan. Moramo i mi da imamo naših prednosti, sposobnost dobre ekipe je u tome da sakrijemo nedostatke i istaknemo prednosti, to ćemo probati da uradimo. I oni imaju slabosti, nema perfektne ekipe, treba to otkriti, treba napasti sa planom, slično igra i Žalgiris sa njihovim trenerom. Zato je bitno kako budemo napadali, da se dobro postavljaju blokovi, da imamo naše akcije, da ne gnjavim sada sa detaljima, ali to je put do pobede.

06:22 Svetislav Pešić pred meč sa Litvanijom

Kurir sport