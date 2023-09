PEŠIĆ TVRDI - IGRAMO PROTIV NAJJAČE EKIPE NA SP! Selektor oprezan, ali najavljuje JAKU SRBIJU: Spremamo im nešto interesantno!

Selektor reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić, govorio je o polufinalu Svetskog prvenstva.

Orlovi će, nakon što su razbili Litvaniju, u Manili u petak od 10.40 časova igrati protiv Kanade koja je u četrvtfinalnom duelu bila bolja od Slovenije.

- Videćemo tek sutra da li smo spremni za meč. Spremamo se, spremamo se! - poručio je Pešić na početku razgovora sa srpskim novinarima.

- Gledamo svaku utakmicu, pogotovo sada, naravno, gledamo. Kanada je fantastična ekipa, "undersize". Počinju sa dva visoka igrača, ali nakon toga, to je praktično dve trećine utakmice "small ball basketball", četiri spoljna i jedan visoki i oni to fnatastično rade. To je njihov, "NBA basket".

Istakao je Pešić da će Srbija pokušati da neutrališe prednosti rivala.

- Ništa to nije novo, ali je interesantno na koji način ćemo se mi organizovati, kako ćemo napraviti podelu zadataka u odbrani, kako će to biti "matchup", ko će koga da čuva. I ono što je najvažnije, koliko ćemo biti spremni na njihov napad u tranziciji i brzo završavanje. U tome su fantastični, imaju individualnu tehniku, to su igrači koji igraju u NBA timovima sa dobrim statistikama.

05:26 Svetislav Pešić pred polufinale Svetskog prvenstva

Otkrio je popularni Kari da smatra da je Kanada pokazala najbolju igru od svih ekipa na Mundobasketu.

- Kanada je ekipa koja možda pokazala i najbolju odbranu, ili među najboljima. Zato su i tu, zahvaljujući individualnom ekipu i tome što, za razliku od nekih drugih ekipa koje imaju individualni kvalitet, igraju odbranu. To sve otežava i pripremu za utakmicu i ono što mi mislimo da bi trebalo sutra da realizujemo, da se borimo svim silama i da im oduzmemo ono što njih najviše karakteriše - tranziciju u napadu i jedan na jedan. Igra gde su oni veoma jaki, brzi, atletski sposobni, to će nas koštati rada nogama, ali to je to, polufinale je i igramo sa, po mom mišljenju, najboljom ekipu na prvnestvu. Nemačka jeste jedina neporažena, ali Kanada je jedan kompletan paket i po onome što je do sada prikazala apsolutno je najbolja ekipa. Imaju evropskog trenera i tačno se vidi njegov uticaj i način na koji igraju, bolje su se prilagodili FIBA pravilima od Amerikanaca.

1 / 10 Foto: Dado Đilas

Zdravstveno stanje Orlova je na zadovoljavajućem nivou.

- Dobro smo, malo smo se odmorili, nismo trenirali osim što smo imali fitnes... Dobro je, uvek ima neka povredica, ali nisu takve da neko ne može da igra. Svi smo spremni, raspoloženi smo. Tenzija je korisna. Presija nije dobra, ali ako je tenzija prisutna u rukama, nogama i glavi, onda ona povećava koncentraciju na zadatke i igru, odgovornost... Tenzija je za mene pozitivna stvar da si spreman, da si zategnut.

Srbija je obezbedila vizu za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine, što je bio primarni cilj na Svetskom prvenstvu.

- Ono što sam rekao na prvoj konferenciji, da je plan i cilj da probamo da idemo na Olimpijske igre i da ova generacija, pre svega igrači koji su rođeni 1994. i 1995. godine, ne da završe, ali da obeleže jedno vreme srpske košarke. To je veliki cilj i svi se raduju, nadam se da će to da bude dodatna motivacija protiv Kanade.

