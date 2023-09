SVE JE OVO NORMALNO! Muta Nikolić se oglasio legendarnom rečenicom i upozorio: Nemačka je jača od Amerike!

Miroslav Muta Nikolić poznati košarkaški trener govorio je o reprezentaciji Srbije i predstojećem finalu Mundobasketa protiv Nemačke.

Nikolić je bio u stručnom štabu Aleksandra Đorđevića kada je Srbije poslednji put igrala finale SP u Madridu 2014. godine.

"Ljudi, šta se čudite što je Srbija u finalu? Pa, to je sve normalno. Pustite demagogiju, Srbija mora da ide na medalju", rekao je popularni "Muta" svoju kultnu rečenicu.

Legendarni trener je priželjkivao da Srbija u finalu igra protiv SAD, jer je po njegovom mišljenju lakši rival

"Da su Amerikanci protivnici, odmah bih potpisao da osvajamo zlato. Ovako, protiv Nemaca, moraćemo debelo da se pomučimo. Više sam navijao za Amerikance, jer Nemačka je nezgodnija. Igraju organizovanije, jaču odbranu i bez sumnje, najteža su ekipa na turniru. Kod njih se zna ko kosi a ko vodu nosi. Žao mi je što nisu Amerikanci u finalu da već proslavimo zlato, a protiv Nemaca će biti teže. Ali, nema veze, i protiv njih možemo da slavimo i budemo šampioni sveta", smatra Nikolić.

Nikolića na meču protiv Kanade u polufinalu najviše impresionirao Bogdan Bogdanović

"Ma, to je bio vrh vrhova meč za naš tim. Bogdan je sve radio onako kako to zna napadački, ali je bio dobar i u asistiranju i odbrani. Gudurić je imao značajnu ulogu, kao i Dobrić, kojeg izgleda nisu skautirali. Igrači poput Dobrića i Avramovića su najgori za protivnike, jer sve rade na terenu. Kanađani su delovali malo umorno, a to su naši momci iskoristili", uveren je legendarni trener.

