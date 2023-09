NAJVEĆA UTAKMICA U ISTORIJI: Nemački mediji u transu pred veliko finale sa Srbijom!

Košarkaši Srbije i Nemačke sastaće se u velikom finalu Mundobasketa u Manili.

Nemački mediji oduševljeni su igrama i rezultatima svoje reprezentacije, a spektakularna pobeda protiv SAD razgalila je celu naciju.

Medijski natpisi govore o velikoj euforiji u zemlji

"Yes we can", stoji na naslovnoj strani nemačkog tabloida Ekspres, nakon senzacionalne polufinalne pobede nad Amerikancima. To nije jedina igra reči u štampi.

„Eat your fruits, USA“, poigrava se portal nedeljnika Špigel. Opomena Amerikancima da jedu voće duguje se prezimenu Andreasa Obsta – „Obst“ na nemačkom znači voće, prenosi portal "DW".

„Nemački tim je pokazao fantastično timsko izdanje, drukčije se SAD ne bi ni mogle pobediti. Ali ono što je Andi Obst mađijao po parketu ostavljalo je zbunjena lica kod Amerikanaca. Obst, zaposlen u Bajernu u Bundesligi, već godinama je najbolji nemački šuter. Ali takođe igrač koji važi za sklonog serijama – ili pogađa sve, ili ništa“, piše Špigel.

„Obst je posle utakmice morao na doping-test, ali je uspešno rešio i to“, dodaje portal koji hvali i nastupe Franca Vagnera, Denisa Šrudera, Danijela Tajsa i ostalih. Utakmicu je ukupno Špigel opisao kao „Thrilla in Manila“.

"Zidojče cajtung" donosi izveštaj:

"Trener Gordon Herbert je poznat po tome što izjave i u momentima velikih trijumfa spušta na ledene temperature. Ali šta se sad desilo? Uprkos gvozdenom pokušaju da svojoj mimici ne dozvoli nimalo slobode, dvaput se široki osmeh pojavio na licu ovog Kanađanina, koji se ipak brzo sabrao“.

"Sada ćemo par sati uživati, onda mislimo na Srbiju“, rekao je Herbert.

U tekstu se ocenjuje da je finale „najveća utakmica u istoriji nemačke košarke“.

Veliko finale Srbija - Nemačka na programu je u nedelju od 14.40 časova

Kurir sport