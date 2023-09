SVETISLAV PEŠIĆ SE OBRATIO SRBIJI PRED FINALE MUNDOBASKETA: Nikad emotivnije izlaganje selektora!

foto: Kurir

Svetislav Pešić obratio se Srbiji pred finale Mundobasketa (nedelja, 14.40). Izuzetno emotivno pričao je selektor, posebno kada bi pominjao momke koji nose dres naše reprezentacije.

Za početak priča o Nemačkoj, našem rivalu u finalu.

- Verovatno to niko do sada nije očekivao, ali mi smo očekivali. Očekivao sam Nemačku u finalu, jer je uz nas prikazala najviše na ovom prvenstvu. Ako jedna ekipa dobije Ameriku i vodi od početka do kraja, to znači da taj protivnik zaslužuje maksimalni pristup tokom svih 40 minuta - počeo je Pešić i dodao:

- Dve dobre ekipe, kvalitetne, siguran sam da će to biti pravo finale.

Da li smo u predonosti iz razloga što vi sigurno bolje poznajete Nemačku...

- To ćemo da vidimo sutra. Teško je sada iz ove perspektive. Videćemo da li je to prednost. Pravo da vam kažem više se bavim mojim igračima da im pomognem da se mentalno i taktički pripreme za ovaj meč. Nemačka je borbena ekipa, imaju igrače kod kojih nema predaje. Borbu su pretvorili u jedan kvalitet.

Pešić je Nemcima doneo zlato 1993. godine, ali je posle nekoliko reči o tome, prešao na Srbiju.

- Doneo sam im mnogo više od tog zlata, ali doneli su i oni meni. Postao sam tamo pravi trener. Emotivno vam vezan za ovu moju ekipu, sve bolje se poznajemo iz dana u dan. Ne bih govorio o profesionalnom odnosu, nego koliko ova ekipa i momci imaju želju da sarađujemo... - rekao je Pešić.

Pogledajte kako je izgledao trening Srbije pred finale:

01:20 Trening Srbije pred finale

