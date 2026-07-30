ŠAMARANJE U BEOGRADU! Auuuu, pa šta je ovo? Prvi meč i odmah BRUTALAN NOKAUT! Kazahstanac pao u nesvest posle šamara!
Već prvog dana avgusta Beogradska arena postaće centar svetskog borilačkog spektakla „UFC Fight Night Belgrade”, kada vodeća svetska MMA promocija po prvi put stiže u našu zemlju.
A pre toga, Beograd će večeras ugostiti i „Power Slap“, sve popularniji format takmičenja u šamaranju koji ruši rekorde gledanosti, a organizatori najavljuju pravi spektakl i atmosferu kakva se retko viđa.
Šta je Power Slap?
Power Slap je američka sportska organizacija i sve popularnija disciplina posvećena profesionalnom šamaranju, koju je lansirao prvi čovek UFC-a, Dejna Vajt, u saradnji sa vodećim investitorima iz sveta borilačkih sportova.
Iako koncept na prvi pogled deluje prilično jednostavno, sama borba podleže izuzetno strogo definisanim pravilima koja možete pročitati OVDE!
Prvi meč! Daren Godfri - Danijar Toktarov
AUUUUUU, KOLIKO JE OVO BILO BRUTALNO!
Godfri je u drugoj rundi nokautirao Toktarova!
Kazahstanac je pao u nesvest posle šamara!
Uskoro krećemo...
Sve je spremno za početak spektakla u Beogradskoj areni! Pred nama je višesatno uživanje u vrhunskom borilačkom programu, događaj koji ulazi u istoriju!
Spisak mečeva:
Nikica Vujičić - Vim Ćirić
Paulin Masijas - Jana Rajković
Zoran Đođ - Jovan Zdelar
Zakir Naimanbajev - Rajan Keni
Daren Godfri - Danijar Toktarov
Đorđe Tomić - Adnan Alić
Luis Robinson - Pavol Horeličan
Nađa Milijančević - Robin Vereščuk
Vasilij Kamotski - David Zalevski
Peter Truhlik - Džejden Fanana Šulc
Dejmijen Dibel - Dorijan Perez
Šina Batori - Abi Montes