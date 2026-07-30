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Već prvog dana avgusta Beogradska arena postaće centar svetskog borilačkog spektakla „UFC Fight Night Belgrade”, kada vodeća svetska MMA promocija po prvi put stiže u našu zemlju.

A pre toga, Beograd će večeras ugostiti i „Power Slap“, sve popularniji format takmičenja u šamaranju koji ruši rekorde gledanosti, a organizatori najavljuju pravi spektakl i atmosferu kakva se retko viđa.

Šta je Power Slap?

Power Slap je američka sportska organizacija i sve popularnija disciplina posvećena profesionalnom šamaranju, koju je lansirao prvi čovek UFC-a, Dejna Vajt, u saradnji sa vodećim investitorima iz sveta borilačkih sportova.