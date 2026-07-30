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20:27

Drugi meč! Đorđe Tomić - Adnan Alić

Kucnuo je čas za veliku regionalnu borbu!

20:11

Prvi meč! Daren Godfri - Danijar Toktarov

AUUUUUU, KOLIKO JE OVO BILO BRUTALNO!

Godfri je u drugoj rundi nokautirao Toktarova!

Kazahstanac je pao u nesvest posle šamara!

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Foto: Kurir Sport

00:25
Power Slap u Beogradu Izvor: Kurir

20:09

Uskoro krećemo...

Sve je spremno za početak spektakla u Beogradskoj areni! Pred nama je višesatno uživanje u vrhunskom borilačkom programu, događaj koji ulazi u istoriju!

19:14

Spisak mečeva:

Nikica Vujičić - Vim Ćirić

Paulin Masijas - Jana Rajković

Zoran Đođ - Jovan Zdelar

Zakir Naimanbajev - Rajan Keni

Daren Godfri - Danijar Toktarov

Đorđe Tomić - Adnan Alić

Luis Robinson - Pavol Horeličan

Nađa Milijančević - Robin Vereščuk

Vasilij Kamotski - David Zalevski

Peter Truhlik - Džejden Fanana Šulc

Dejmijen Dibel - Dorijan Perez

Šina Batori - Abi Montes

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Šta je Power Slap?

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