Španović, koja je u skoku udalj osvojila 15 medalja, najbolji skok je u imala u drugoj seriji - 14.04. Vredi reći da je njen lični rekord, ujedno i najbolji skok ove sezone - 14.41.

Sigurno je na plasman uticao i haos koji se desio uoči finala. Španovićka je sa trenerom Goranom Obradovićem putovala do stadiona više od dva sata pošto su se na putu desila dva saobraćajna udesa. Ivana nije uspela da stigne na vreme da se zagreje, pa je pokušala da improvizuje u autobusu.