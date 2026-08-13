ŠTA, NIŠTA OD MEDALJE: Ivana Španović posle haosa pre finala završila na osmom mestu
Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je osmo mesto u troskoku na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Španović, koja je u skoku udalj osvojila 15 medalja, najbolji skok je u imala u drugoj seriji - 14.04. Vredi reći da je njen lični rekord, ujedno i najbolji skok ove sezone - 14.41.
Sigurno je na plasman uticao i haos koji se desio uoči finala. Španovićka je sa trenerom Goranom Obradovićem putovala do stadiona više od dva sata pošto su se na putu desila dva saobraćajna udesa. Ivana nije uspela da stigne na vreme da se zagreje, pa je pokušala da improvizuje u autobusu.
Dodatni problem u finalu predstavljao je i vetar koji je menjao pravac.
6. serija - Ivana osma na kraju
Ivana Španović nije uspela u poslednjoj seriji da popravi plasman. Imala je troskom 13.55
Završila je kao osma u troskoku na Evropskom prvenstvu sa najboljim skokom iz druge serije.
4. serija - Ivana ostaje osma
Španović je skočila 14.04 u četvrtoj seriji, ostaje svakako osma posle četvrte serije. Imala je jak vetar, ali nažalost protiv sebe.
3. serija - Ivana za 2 cm kao osma prošla u dalju borbu
Ivana Španović je skočila do 13.95.
Prvu fazu, odnosno tri troskoka je završila kao osma sa samo dva centimetara ispred Šveđanke Aškag.
Četiri takmičarke su otpale, dok preostalih osam ima još tri pokušaja.
Plasman posle tri runde: Derkač 14.53, Načeva 14.48, Mejson 14.37, Gise 14.37, Danišmaz 14.33, Vitman 14.32, Taloš 14.23, Španović 14.06, Aškag 14.04, Filipić 13.87, Petrova 13.75, Saraćeni 13.48
2. serija - Ivana imala ispravan skok
Ivana Španović se upisala rezultatski u drugoj seriji. Njen troskok je iznosio 14.06 i to je trenutno dovoljno za šesto mesto.
Trenutni plasman prvih pet: Derkač 14.53, Načeva 14.40, Taloš 14.23, Vitman 14.21, Mejson 14.15, Španović 14.06, Gise 14.04.
To je ujedno sedam troskokašica koje su skočile preko 14 metara. Filipić, Saraćeni i Aškad imaju ispod 14 metara.
1. serija - Čak 6 prestupa, među njima i Španović
Nažalost, Ivana Španović je prestupila.
Treba reći da je vetar iznad dozvoljene granice, pa i to remeti ritam takmičara.
Posle prve serije vodi Italijanka Derkač sa skokom 14.53.
Sledi Rumunka Taloš sa 14.23, pa Nemica Vizman sa 14.21.
Ispravne skokove u prvoj seriji su imale još Mejson (14.15), Filipič (13.87) i Saraćeni (13.43).
Prestupile su Španović, Petrova, Danišmaz, Gise, Aškag i Načeva.
Pomeren početak finala
Haos koji je nastao u saobraćaju, naterao je organizatore Evropskog prvenstva u Birmingemu da pomere početak finala u troskoku.
Dame će početi da se nadmeću za medalje od 21.10 umesto od 20.40 časova.
Haos na putu
Ivana Španović sa svojim trenerom Goranom Obradovićem doživela je peh na putu do stadiona u Birmingemu gde se održava finale.
Kako prenosi Sport klub, autobus u kojem se nalazi srpska atletičarka, zastao je u saobraćaju zbog sudara koji se desio.
Zapravo, kako je preneo trener Obradović, desila su se dva sudara koja su usporila saobraćaj, jedan na auto-putu, a potom i još jedan na gradskim ulicama ka stadionu.
Takmičarke u finalu
Ivana Španović - Srbija (Najbolji rezultat sezone 14.41)
Erika Đorđija Saraceni - Italija (14.41)
Darija Derkač - Italija (14.51)
Ilona Mejson - Belgija (14.52)
Gabrijela Petrova - Bugarska (14.37)
Tugba Danišmaz - Turska (14.03)
Maja Aškag - Švedska (14.24)
Neja Filipič - Slovenka (14.50)
Aleksandra Načeva - Bugarska (14.35)
Kira Vitman - Nemačka (14.14)
Elena Andrea Taloš - Rumunija (14.33)
Salija Gise - Belgija (13.97)