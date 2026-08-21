Srbija - Austrija 25:17
Ostali sportovi
UŽIVO, SRBIJA - AUSTRIJA: Surovo! Srpski odbojkašice nemaju milosti
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra prvi meč na EP koje se održava u Azerbajdžanu, Češkoj, Švedskoj i Turskoj. Rival selekcije Zorana Terzića je reprezentacija Austrije, a taj meč igra se u češkom Brnu.
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14:04
Baš ubedljivo...
Krećemo po prvu pobedu. Srbija dobro počinje meč i vodi sa 10:2. Čini se da će ovo biti rutinski...
14:03
Srbija treći favorit
Kvote za zlato: Italija 1,60, Turska 3,50, a onda sledi Srbija sa kvotom 6,00.
13:59
Tehničari: Maja Ognjenović, Slađana Mirković
Ko brani boje Srbije?
Tehničari: Maja Ognjenović, Slađana Mirković
Korektori: Tijana Bošković, Anja Zubić
Libera: Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin
Blokeri: Hena Kurtagić, Mina Popović, Minja Osmajić, Ljubica Milojević
Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić, Nađa Antonović.
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