Svi događaji
Od najnovijeg
14:29

1. set - 25:17

Srbija je sa pola snage dobila prvi deo igre sa ogromnom razlikom.

14:04

Baš ubedljivo...

Krećemo po prvu pobedu. Srbija dobro počinje meč i vodi sa 10:2. Čini se da će ovo biti rutinski...

14:03

Srbija treći favorit

Kvote za zlato: Italija 1,60, Turska 3,50, a onda sledi Srbija sa kvotom 6,00.

13:59

Ko brani boje Srbije?

Tehničari: Maja Ognjenović, Slađana Mirković
Korektori: Tijana Bošković, Anja Zubić
Libera: Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin
Blokeri: Hena Kurtagić, Mina Popović, Minja Osmajić, Ljubica Milojević
Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić, Nađa Antonović.

13:41

Grupa B

Naša reprezentacija nalazi se u grupi sa Austrijom, Češkom, Grčkom, Bugarskom i Ukrajinom.