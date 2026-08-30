SRBIJA - HRVATSKA: Velika drama u prvom setu, Bošković drži naše dame u igri
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u češkom Brnu igra protiv Hrvatske utakmicu osmine finala na Evropskom prvenstvu.
1. set
Startna postava Srbije: Ivanović, Popović, Ognjenović, Kurtagić, Uzelac, Bošković i libero Jegdić
2:0 - Minja Popović je dobro postavila blok, pa je Srbija povela sa dva poena prednosti.
Fenomenalan servis Vanje Ivanović - 7:4.
Sjajan blok Hene Kurtagić, drugi poen iz bloka za naš tim - 8:6. Kurtagić je vodeća na Evropskom prvenstvu sa 22 bloka, ovo joj je bio 23.
Blok Hrvatica za 8:8. Zoran Terzić traži tajm-aut.
Novi blok rivala, Hrvatska vodi prvi put u meču - 8:9.
Muči se Aleksandra Uzelac u napadu, Hrvatice novim dobrim blokom dižu prednost na 9:11, a zatim još jednim blokom odlaze na 9:12.
Sve prolazi rivalu, dobro igraju u odbrani, imaju i dobar blok - 9:13. Nesiguran prijem Srbije, novi poen za rivala - 9:14.
Trgao se naš tim, tri vezana poena - 12:14. Tajm-aut za Hrvatsku.
Stiže Srbija na poen minusa, sjajna Tijana Bošković koristi kontru - 13:14.
Hrvatska je uspešno uložila čelendž posle jednog poena, pa je povela 14:17. Potom je naš tim pogrešio za 14:18, ponovo je neko od naših igračica dodirnuo mrežu.
Klizi ovaj set u korist rivala, ispucale su naše igračice loptu u aut - 16:21. Peta greška našeg tima, što pecanjem, što aut loptama. Drugi tajm-aut za Terzića.
Veliki peh za Srbiju
Nažalost, na poslednjem treningu održanom jutros povredila se Minja Osmajić, srednji bloker.
Minja je povredila šaku, naprsla je treća metakarpalna kost. Očekuje je pauza od najmanje četiri nedelje.
Selektor Terzić ima pravo da napravi zamenu, pa će večeras biti odlučeno ko će zameniti Osmajić u nastavku prvenstva.
Prvi međusobni meč na velikom takmičenju
Zanimljivo je da je ovo prvi međusobni meč Srbije i Hrvatske na velikim takmičenjima.
Do sada je Srbija slavila na Evropskim igrama, Mediteranskim igrama, Ligi nacija, kao i u jednom prijateljskom meču.
U četvrtfinalu na Grčku
Pre utakmice između Srbije i Hrvatske, u Brnu su igrale Francuska i Grčka.
Grčka je slavila sa 3:0 (25:16, 25:18, 25:20) i tako izborija četvrtfinale u kome čeka pobednika ove utakmice.
Ta utakmica je takođe na programu u Brnu u sredu.
Parovi osmine finala
Poljska - Portugal
Holandija - Slovenija
Italija - Bugarska
Češka - Švedska
Belgija - Nemačka
Turska - Azerbejdžan
Srbija - Hrvatska
Francuska - Grčka
Sastavi
Sudije: Sonja Simonovska (Crna Gora), Rakel Portelja (Portugalija)
SRBIJA - HRVATSKA
SRBIJA: Ivanović, Popović, Mirković, Ognjenović, Kurtagić, Zubić, Uzelac, Jegdić, Bošković, Milojević, Čajić, Gočanin, Tica. Trener: Zoran Terzić
HRVATSKA: Antunović, Grbavica, Strunjak, Butigan, Mihaljević, Freund, Mlinar, Bečić, Marković, Fabris, Trcol, Jakšetić, Štimac, Grabić. Trener: Igor Arbutina