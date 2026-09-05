SRBIJA - TURSKA! Nezapamćena pljačka - ovo nikada u životu niste videli! Terzić poludeo: VI STE LAŽOVI!
Odbojkašice Srbije od 15 časova u polufinalu Evropskog prvenstva igraju protiv Turske u Istanbulu.
U drugom polufinalu od 18 časova sastaju se Italija i Poljska.
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Au, crna Teodora...
Teodora Kariopulu - prva sudija na ovom meču učenik je u pljački. Koliko se pogubila najbolje se vidi iz odluke da poništi servis Srbiji jer navodno nije dala znak za servis?! Pa, ovo je potpuni cirkus.
Terzić sudijima: VI STE LAŽOVI!
Pobesneo je selektor Srbije. Neverovatno kako su ukrali poen našoj reprezentaciji i to posle video čelendža. PLJAČKA. Sramotna odluka. Sve se videlo na snimku, neverovatno šta su uradili...
Turska osvaja prvi set
Na kraju 25:20. Prosto, nismo mogli protiv Melise Vargas. Osvojila je čak 8 poena.
Vezujemo dva poena!
Mnogo bolji prijem, ali i servis, donosi Srbiji povratak u prvi set. Zaostatak je sada "samo" dva poena - 20:18.
Održavanje prednosti
Turska servira jako dobro i samim tim imamo problema u organizaciji igre. Turska vodi 20:16.
Turska dominira = Vargas
Ne vredi, iako je dva puta izblokirana, Melisa je osvojila već šest poena - 14:11 za Tursku.
Sreća uz Tursku
Servis pogađa mrežu, ali pada u polje Srbije - 4:2 za Tursku. Vargas, očekivano, zadaje nam najviše problema.
Skor do sada na EP
Srbija je bez poraza, dok su Turkinje izgubile u spornom meču od Poljske. Kažemo spornom, jer je utisak mnogih da su namerno birale baš ovaj put... (da izbegnu Italiju).
Poslednjih 10 mečeva...
Turska ima 6, a Srbija 4 pobede. Međutim, "dobar deo" tih utakmica je bio u kombinovanim timovima u Ligi nacija.