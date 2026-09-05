Svi događaji
Od najnovijeg
15:41

Turska i sudije vode

Sve ovo koriste naravno Turkinje i vode sa 4:2 u drugom setu.

15:40

Au, crna Teodora...

Teodora Kariopulu - prva sudija na ovom meču učenik je u pljački. Koliko se pogubila najbolje se vidi iz odluke da poništi servis Srbiji jer navodno nije dala znak za servis?! Pa, ovo je potpuni cirkus.

15:36

Terzić sudijima: VI STE LAŽOVI!

Pobesneo je selektor Srbije. Neverovatno kako su ukrali poen našoj reprezentaciji i to posle video čelendža. PLJAČKA. Sramotna odluka. Sve se videlo na snimku, neverovatno šta su uradili...

15:32

Možemo i moramo bolje!

Počinje drugi set. Verujemo i druga priča na terenu.

15:27

Turska osvaja prvi set

Na kraju 25:20. Prosto, nismo mogli protiv Melise Vargas. Osvojila je čak 8 poena.

15:26

Steta, steta...

Turska dolazi do 23:20. Vargas u ključnom momentu odnosi prevagu.

15:24

Vezujemo dva poena!

Mnogo bolji prijem, ali i servis, donosi Srbiji povratak u prvi set. Zaostatak je sada "samo" dva poena - 20:18.

15:21

Održavanje prednosti

Turska servira jako dobro i samim tim imamo problema u organizaciji igre. Turska vodi 20:16.

15:14

Turska dominira = Vargas

Ne vredi, iako je dva puta izblokirana, Melisa je osvojila već šest poena - 14:11 za Tursku.

15:11

Blagi pad

Turska vodi 11:9. Tajm-aut za Zorana Terzića.

15:09

Kakva borba

Dva puta je izblokirana Vargas. Hena Kurtagić je sjajna u bloku - 8:8.

15:06

Pa, ne može uvek!

Blok konačno zaustavlja Vargas - 5:5. 

15:04

Sreća uz Tursku

Servis pogađa mrežu, ali pada u polje Srbije - 4:2 za Tursku. Vargas, očekivano, zadaje nam najviše problema.

15:03

Idemooo! Počeo je meč

Vargas 1, Bošković 1... Dve najbolje na obe strane dobro ulaze u meč.

14:46

Skor do sada na EP

Srbija je bez poraza, dok su Turkinje izgubile u spornom meču od Poljske. Kažemo spornom, jer je utisak mnogih da su namerno birale baš ovaj put... (da izbegnu Italiju).

14:42

Spremne! 

14:12

Poslednjih 10 mečeva...

Turska ima 6, a Srbija 4 pobede. Međutim, "dobar deo" tih utakmica je bio u kombinovanim timovima u Ligi nacija.

13:09

Ko je favorit?

Na papiru blaga prednost ide na vodenicu domaćina, ali... Ko sme da otiše odbojkašice Srbije? Kvota na Tursku iznosi 1,65, dok trijumf Srbije vredi 2,20.