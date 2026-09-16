Srbija - Danska: 16.00
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SRBIJA - DANSKA: Veoma bitan meč za naše odbojkaše! Sada se odlučuje o poziciji, ovo mora da se dobije!
Odbojkaši Srbije danas od 16 časova igraju četvrti meč na Evropskom prvenstvu, rival "orlovima" biće Danska.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs.
Odbojkaši Srbije trenutno se nalaze na četvrtom mestu grupe C na Evropskom prvenstvu sa pet osvojenih bodova, dok je Danska treća sa šest.
"Orlovi" će protiv Danske tražiti pobedu i time pokušati da izbegnu treći i četvrtu poziciju u grupi koja nosi teže rivale.
Uživo
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