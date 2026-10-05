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Njujorčani su na svom terenu savladali rivala rezultatom 36:24, ali je sam rezultat ostao u potpunoj senci šokantnog incidenta. U glavnoj ulozi našao se linijski sudija Džef Simen, koji je snimljen kako psuje tajt enda Arizone, Treja Mekbrajda.

Iako u prenosu nije bilo zvaničnog zvuka sa sudijskih mikrofona, sa Simenovih usana se jasno moglo pročitati kako upućuje psovke dok gleda direktno u pravcu Mekbrajda. Pojedini američki mediji ipak ostavljaju prostor za mogućnost da reči nisu bile namenjene samom igraču, već da je sudija psovao u afektu zbog nekog drugog razloiga.

NFL - asovi američkog fudbala Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tim Warner / Getty images / Profimedia, EPA/Matt Campbell

Ipak, reakcije su stigle ekspresno. Predsednik Unije NFL igrača, Džej Si Treter, oglasio se na društvenim mrežama i oštro osudio potez arbitra, ocenivši ga kao apsolutno neprihvatljiv. Ubrzo nakon toga, „The Athletic” je potvrdio da je rukovodstvo lige momentalno pokrenulo zvaničnu istragu kako bi se do detalja ispitala čitava situacija.

Do incidenta je inače došlo neposredno nakon sporne odluke arbitara da ne dosude ometanje hvatanja (pass interference) nad Mekbrajdom u ključnom napadu za treći daun, u kojem je pas uputio kvoterbek Džekobi Briset.

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot