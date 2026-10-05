SRBIJA SE IZ HRVATSKE VRATILA SA ČAK 17 MEDALJA: Veliki uspeh mladih rvača na Prvenstvu Balkana
Mladi srpski rvači nastavili su da nižu uspehe na velikim takmičenjima pošto su na Balkanskom šampionatu za pionire, kadete i juniore u Koprivnici osvojili čak 17 medalja – dve zlatne, sedam srebrnih i osam bronzanih.
Konkurencija na ovom Prvenstvu Balkana bila je izuzetno jaka o čemu najbolje svedoči podatak da je u sve tri uzrastne kategorije učestvovalo preko 900 takmičara.
Najvredniji rezultat ostvarili su Habi Oršoja i Dušan Stokić koji su postali juniorski šampioni Balkana. Mihajlo Alempijević i Kristijan Dobi osvojili su srebro, a Danilo Aksentijević, Milan Majski i Iringo Đeri bronze. To je našoj reprezentaciji do 20 godina omogućilo da u ekipnom plasmanu zauzme treće mesto.
U kadetskoj konkurenciji srebrna odličja pripala su Martinu Fodoru i Gabrijeli Berkec, dok su branzani bili Todor Aksentijević, Feher Benjamin, Kristian Kovač, Andrej Rajačić i Danijel Dobo.
U konkurenciji rvača do 15 godina Pavle Radivojević, Habi David i Dragan Tankosić osvojili su srebrne medalje.
Srpskim rvačima od 12. do 18. oktobra predstoji učešće na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore koje će se održati u Las Vegasu, a kruna reprezentativne sezone biće seniorsko Svetsko prvenstvo koje je na programu od 24. oktobra do 1. novembra u Kazahstanu.