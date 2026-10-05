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Mladi srpski rvači nastavili su da nižu uspehe na velikim takmičenjima pošto su na Balkanskom šampionatu za pionire, kadete i juniore u Koprivnici osvojili čak 17 medalja – dve zlatne, sedam srebrnih i osam bronzanih.

Konkurencija na ovom Prvenstvu Balkana bila je izuzetno jaka o čemu najbolje svedoči podatak da je u sve tri uzrastne kategorije učestvovalo preko 900 takmičara.

1/61 Vidi galeriju Rvanje Foto: Rvački savez Srbije, Privatna Arhiva

Najvredniji rezultat ostvarili su Habi Oršoja i Dušan Stokić koji su postali juniorski šampioni Balkana. Mihajlo Alempijević i Kristijan Dobi osvojili su srebro, a Danilo Aksentijević, Milan Majski i Iringo Đeri bronze. To je našoj reprezentaciji do 20 godina omogućilo da u ekipnom plasmanu zauzme treće mesto.

U kadetskoj konkurenciji srebrna odličja pripala su Martinu Fodoru i Gabrijeli Berkec, dok su branzani bili Todor Aksentijević, Feher Benjamin, Kristian Kovač, Andrej Rajačić i Danijel Dobo.

U konkurenciji rvača do 15 godina Pavle Radivojević, Habi David i Dragan Tankosić osvojili su srebrne medalje.

Srpskim rvačima od 12. do 18. oktobra predstoji učešće na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore koje će se održati u Las Vegasu, a kruna reprezentativne sezone biće seniorsko Svetsko prvenstvo koje je na programu od 24. oktobra do 1. novembra u Kazahstanu.