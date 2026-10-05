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Nakon spektakularne borilačke večeri u Novom Pazaru na Balkan Boxing 12, već uveliko se pripremamo za novi bokserski spektakl – Balkan Boxing 14, koji će 20. novembra biti održan u Budvi!

Tog petka u Mediteranskom sportskom centru u Budvi, WBO Inter-Continental šampion u super srednjoj kategoriji, i jedan od najboljih regionalnih boksera - Milorad Žižić (17-2-0, 11 nokauta) braniće svoj pojas protiv nezgodnog kolumbijskog nokautera – Huana Narvaeza (13-1-0, 13 nokauta).

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović, Balkan boxing 11 Foto: Jovana Kala Božić, Dusan Milenkovic/ATAImages

Žižić je u nizu od pet uzastopnih pobeda, a upravo poslednju od njih ostvario je u Nikšiću u maju ove godine, kada je slavio protiv momka iz Gane – Delalija Miledžija, i tako osvojio upražnjenu WBO Inter-Continental titulu. Pre toga su redom padali Tofilus Ofej Dodo, Kim Pulsen, Leon Marić i Merab Gukasijani.

Naspram Mićka, u Budvi će u ringu stajati opasni 21-godišnji Narvaez, koji je u karijeri svih 13 profesionalnih pobeda ostvario nokautom. Ipak, ovo mu neće biti prvi put da se bori u regionu, s obzirom na to da je jedini poraz u karijeri doživeo u Sarajevu, kada je od njega, u meču za IBF International titulu u super srednjoj kategoriji bio bolji Edin Avdić, momak iz BiH koji se bori pod austrijskom zastavom.

Bilo kako bilo, nema sumnje da nas u Budvi čeka novi boks spektakl, a ostaje nam da vidimo kako će se momak koji je svaku pobedu u karijeri ostvario nokautom, snaći protiv Žižića, koji je u odličnoj formi i pobedničkom nizu.

Kao i prethodne Balkan Boxing spektakle, i ovaj ćete imati priliku da gledate uživo putem Arena Fight TV kanala, ali i putem RuTube platforme u Ruskoj Federaciji.

Inače, pre spektakla u Budvi, očekuje nas i Balkan Boxing 13, koji će biti održan u Severnoj Makedoniji, a više informacija oko tog događaja očekuje vas uskoro!