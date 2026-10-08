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Travis Pastrana je čovek čija karijera izgleda kao scenario za film.

Osvojio je brojne medalje, izvodio podvige koje je malo ko smeo i da zamisli, vozio motocikle, reli automobile i NASCAR trke, a od svega toga napravio je i globalni spektakl.

Danas, 8. oktobra, ovaj Amerikanac puni 43 godine, ali ni u petoj deceniji života ne odustaje od adrenalina.

1/8 Vidi galeriju Travis Pastrana Foto: Gene Blevins / Zuma Press / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Rich Fury / Getty images / Profimedia

Pastrana je rođen 8. oktobra 1983. godine u Anapolisu, u saveznoj državi Merilend, a motocikl je vozio još kao četvorogodišnjak. Vrlo brzo postalo je jasno da nije običan takmičar. Još kao tinejdžer počeo je da niže uspehe u motokrosu, a kasnije je postao jedna od najvećih zvezda ekstremnih sportova. U njegovoj karijeri posebno mesto zauzimaju X Games, gde je osvojio 11 zlatnih medalja, a njegovo ime ostalo je zauvek povezano sa pomeranjem granica u freestyle motokrosu.

Jedan od trenutaka koji ga je zauvek upisao u istoriju dogodio se 2006. godine, kada je izveo prvi dvostruki salto unazad motociklom u takmičenju. Taj potez postao je njegov zaštitni znak i jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji freestyle motokrosa. Pastrana, međutim, nije bio čovek koji bi se zadovoljio jednom velikom pobedom. Posle motocikala prešao je na reli, NASCAR i druge discipline, pa je njegova karijera postala gotovo neverovatna kombinacija različitih sportova.

Skok iz aviona - BEZ PADOBRANA

A onda je došao podvig koji je verovatno najviše doprineo njegovoj reputaciji čoveka koji ne poznaje granice. U septembru 2007. godine iskočio je iz aviona iznad Portorika bez sopstvenog padobrana. U vazduhu ga je presreo drugi padobranac, nakon čega je Pastrana bio povezan sa sigurnosnim sistemom i podvig je završen bezbednim sletanjem. Bio je to pažljivo organizovan događaj, ali je zbog njega imao i pravne probleme, što je samo dodatno pojačalo priču o čoveku koji je spreman da ode tamo gde drugi ne bi ni pokušali.

Pastrana nije želeo da njegovi podvizi ostanu samo njegovi. Zajedno sa saradnicima osnovao je "Nitro Circus", koji je od projekta vezanog za ekstremne sportove prerastao u globalnu sportsku i zabavnu kompaniju. "Nitro Circus" je danas organizator velikih događaja i produkcija koje se emituju širom sveta, a prema podacima kompanije, njihovi događaji prodali su više od tri miliona ulaznica, dok je njihov sadržaj prikazivan u više od 60 zemalja.

Pastrana je u međuvremenu pokazao da mu dva točka nisu dovoljna. Okušao se u reli takmičenjima, osvojio više titula u Sjedinjenim Američkim Državama i stigao do NASCAR-a, dok je paralelno nastavio da pravi spektakle koji su privlačili ogromnu pažnju. Jedan od najpoznatijih bio je projekat posvećen legendarnom Evelu Knijevelu, kada je 2018. godine u Las Vegasu izveo tri velika skoka u okviru spektakla "Evel Live", pokušavajući da ponovi neke od najpoznatijih trenutaka čoveka koji je decenijama pre njega bio simbol ekstremnih vratolomija.

Ni tu se priča nije završila. Pastrana je tokom godina vozio i trkačke automobile, nastupao u različitim automobilskim disciplinama i postao jedno od najprepoznatljivijih lica američke scene ekstremnih sportova. Njegova posebnost bila je u tome što nije ostao zarobljen u jednoj disciplini - kada bi osvojio ono što je želeo na motociklu, prelazio je u automobile, a kada bi se pojavio novi izazov, prihvatao ga je kao sledeću avanturu.

Zbog svega toga njegovu karijeru prate i brojne povrede, ali se Pastrana iznova vraćao sportu. U avgustu 2026. godine povredio je desnu nogu tokom priprema za nastup u rodnom Anapolisu, a nekoliko nedelja kasnije govorio je i o oporavku i planovima da nastavi sa automobilskim takmičenjima. U razgovoru objavljenom 3. oktobra 2026. godine pričao je upravo o povratku posle povrede, automobilima i budućim planovima, što pokazuje da ni sa 43 godine nije zatvorio vrata novim izazovima.

Ipak, iza slike čoveka koji je karijeru izgradio na adrenalinu postoji i potpuno drugačija strana. Pastrana je u braku sa profesionalnom skejterkom Lin-Z Adams Hokins, a par ima dve ćerke. Njegov život zato nije samo priča o motociklima, automobilima i velikim skokovima, već i o porodici koju je izgradio van reflektora.

Od dečaka koji je prvi put seo na motocikl sa četiri godine, preko tinejdžera koji je osvajao šampionske titule, do čoveka koji je postao jedno od zaštitnih lica ekstremnih sportova – Travis Pastrana je tokom četiri decenije uspeo da napravi karijeru kakvu je teško uporediti sa bilo čijom.

Njegovo ime danas nije sinonim samo za jednu trku ili jedan sport, već za čitavu kulturu pomeranja granica. A činjenica da i u 43. godini razmišlja o novim trkama i izazovima pokazuje da za njega priča očigledno još nije završena.