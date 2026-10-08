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Beograd se u poslednje vreme pozicionirao kao pravi centar regionalnog borilačkog sporta, a nakon dve ispunjene Beogradske arene na UFC i FNC spektaklima, ljubitelji borbi željno su iščekivali novi događaj, borbu golim šakama.

Najpoznatija svetska promocija za ovaj format, BKFC, zakazala je turnir u srpskoj prestonici za 17. novembar. Međutim, borilački spektakl u Areni je otkazan.

1/5 Vidi galeriju Konor Mekgregor - Maks Holovej Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia

Ova vest donosi veliko razočaranje za ovdašnju publiku, ali i za sve koji su priželjkivali dolazak slavnog Konora Mekgregora. Legendarni Irac, koji je ujedno i jedan od suvlasnika BKFC promocije, bio je najavljen kao specijalni gost u Beogradu.

Na otkazanom programu trebalo je da nastupe i brojna zvučna imena domaće scene, predvođena Aleksandrom Konovalovim. Posebnu pažnju privlačio je regionalni okršaj između Stefana Negucića i Stefana Dobrijevića, dok je borba večeri bila rezervisana za duel Dilana Prašovića i Agija Folknera.