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Vaterpolisti Srbije koji su prošle godine osvojili Evropsko prvenstvo u Beogradu i dalje ne žele da nastupaju za nacionalni tim dok je Slobodan Soro na čelu Vaterpolo saveza Srbije.

Kako prenosi Sport Klub, selektor Vladimir Vujasinović pokušao je razgovorima sa najiskusnijim reprezentativcima da pronađe rešenje i vrati ih u nacionalni tim, ali za sada nije došlo do promene njihovog stava.

Vujasinović je razgovarao sa kapitenom Nikolom Jakšićem i Dušanom Mandićem, ali su oni potvrdili da ostaju pri odluci koju su zajedno sa još nekoliko reprezentativaca doneli u maju. Nakon toga, selektor je mejlom obavestio ostale igrače o situaciji, poželeo im uspešnu sezonu i najavio da će se u narednom periodu osloniti na ekipu koja je Srbiji donela bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u Tarantu.

U međuvremenu, spisku odsutnih pridružio se i Nikola Lukić, koji neće biti na raspolaganju selektoru zbog suspenzije izrečene nakon disciplinskog prekršaja.

Srbija - Mađarska, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Tako je broj igrača iz šampionske generacije sa Evropskog prvenstva u Beogradu koji trenutno nisu na raspolaganju selektoru porastao na 12.

Na spisku nema Nikole Jakšića, Dušana Mandića, Strahinje Rašovića, Save Ranđelovića, Đorđa Lazića, Nemanje Vica, Nikole Dedovića, Viktora Rašovića, Petra Jakšića, Radoslava Filipovića, Radomira Drašovića i Nikole Lukića.

Vujasinović će od igrača koji su učestvovali u osvajanju evropskog zlata moći da računa na Milana Glušca, Vasilija Martinovića i Miloša Ćuka.

Da se situacija nije promenila, potvrđeno je i iz Vaterpolo saveza Srbije.

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