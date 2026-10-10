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Tatjana Bokan jedna je od najpoznatijih odbojkašica sa naših prostora.

Iako se damama ne pominju godine, Tatjana Bokan sa punih 38 vratila se u Srbiju, odakle je i krenula u "beli svet" i ove sezone igraće za Napredak iz Kruševca.

Tatjana Bokan u dresu egipatskog Al Ahlija Foto: Printskrin/Instagram

Igrala na tri kontinenta

Životna priča Tanje Bokan posebno je zanimljiva, zato što je više od 20 godina profesionalne odbojke provela na tri kontinenta i u čak 11 zemalja, 14 klubova, a igrala je u nekim od veoma jakih evropskih i azijskih liga. Gde god je igrala bila je poznata kao veliki borac, odbojkašica koja nikada nije bežala od odovornosti.

Tatjana Bokan rođena je 9. aprila 1988. godine u Baru, u Crnoj Gori. Visoka je 186 cm i tokom karijere igrala je kao primač servisa i korektor. Član je odbojkaške reprezentacije Crne Gore, čiji dres nosi skoro dve decenije. Karijeru je počela u svom rodnom gradu, u klubu Luka Bar, kada je imala 12 godina.

Tatjana Bokan na zagrevanju Foto: Printskrin/Instagram

Igrala fudbal i klikere

Zanimljivo je da je kao dete mnogo vremena provodila sa dva brata i da je do 16. godine igrala i fudbal, klikere i razne ulične igre sa dečacima iz kraja. Posebno je upečatljiva priča o treninzima. Živela je u Starom Baru i svakodnevno je pešačila oko 10 kilometara do treninga i nazad. Sama je pričala kako su je ljudi iz tog kraja pamtili kao "mršavo čudo sa velikim sendvičem" koje svakog dana prolazi istom ulicom.

Posle toga, Tanja Bokan 2006. godine dolazi u Srbiju i četiri sezone igra za Spartak iz Subotice. Potom kreće njena internacionalna karijera - italijanski Soverato, francuski Miluz i Kan, japanski Hisamicu, azerbejdžanski Azerail, poljski Popsivo, italijanski Pezaro, mađarski Bekeščaba, kineski Žejijang, filipinski Šeri Tigo, poljski Bidigošć, nemački Potsdam.

1/15 Vidi galeriju Tatjana Bokan Foto: Printskrin/Instagram

Posle Egipta, opet Srbija

U dva navrata Tanja Bokan nosi dres Herceg Novog, da bi dve godine provela u Egiptu, u ekipi Al Ahli. Ove jeseni odlučila je da prihvati poziv iz Srbije, zemlje u kojoj je započela internacionalnu karijeru i obuče dres Napretka iz Kruševca.

- Iskrena da budem zbog privatnih planova i obaveza mislila sam da sezonu neću ni početi. To je i razlog zbog čega sam tek krajem septembra potpisala saradnju. Verujte, i za mene je bilo iznenađenje i odluka je doneta bukvalno preko noći. Nije bilo po planu, kao što nikad nije u mom životu i na to sam navikla - smejući se rekla je za Sportski žurnal Tanja Bokan.

Tatjana Bokan iz vremena kada je igrala za Bidogošć u Poljskoj Foto: Printskrin/Instagram

Priznala da je "keva"

O tome što će sa 38 godina biti najstarija odbojkašica u elitnom srpskom rangu kaže:

- Hahahahah. Da, da titulu najstarije u prvenstvu nosim i iskreno, to mi je baš simpatično. Već sam kroz karijeru dobijala nadimak "keva". Evo sad definitivno to i jesam. Nadam se da će od mene naučiti da uvek treba dati maksimum jer je najvažnije da kad se na kraju dana pogledamo u ogledalu, znamo da smo dali sve od sebe, nebitno, da li je to pobeda ili poraz. Takođe, verujem da ima još dobrih i kvalitetnih saveta koje mogu da im prenesem. Najvažnije od svega mi je da im u sećanju ostanem kao dobar primer.

Tatjana Bokan u popodnevnom izlasku Foto: Printskrin/Instagram

Brojni trofeji

Kada se pomenu trofeji, onda Tanja Bokan ima čime da se pohvali. Sa Kanom je bila prvak Francuske i osvajač nacionalnog kupa. U Japanu je sa Hisamicuom takođe uzela titulu. Veliki trenutak došao je i po povratku u Crnu Goru. Sa Herceg Novim osvojila je duplu krunu, a bila je i MVP finala Kupa. Odbojkaški savez Crne Gore ju je zbog toga izabrao za najbolju odbojkašicu domaćeg prvenstva za 2023. godinu.

Za reprezentaciju Crne Gore igrala je 17 godina i dugo je bila njen kapiten i jedan od najvažnijih igrača. Odigrala je 104 utakmice, 2022. godine završila je reprezentativnu karijeru.

Tatjana Bokan na letovanju Foto: Printskrin/Instagram

Odrasla sa dva brata

U intervjuima Tanja Bokan sebe opisuje kao tvrdoglavu, temperamentnu, osetljivu, hiperaktivnu i ponekad eksplozivnu osobu. Kaže da kod ljudi najviše ceni iskrenost.

Porodica joj je veoma važna. Ima dva brata, a govorila je da su joj upravo porodica i njihova deca najviše nedostajali dok je godinama živela po hotelima i stanovima širom sveta. Posebno je vezana za brataničnu Teodoru, koju je u šali nazivala "svojim detetom".

- Mislim da su devojke jače i čvršće od muškaraca, mislim da smo u stanju da podnesemo mnogo više od muškaraca - rekla je jednom prilikom Tanja.

Tatjana Bokan ispred zgrade Vlade Crne Gore Foto: Printskrin/Instagram

Podržala DPS i Mila Đukanovića

Priznala je i da je život u inostranstvu bio jedna od najboljih stvari koje su joj se dogodile, jer je kroz njega upoznala različite kulture i naučila mnogo o samostalnom životu. U svom novom klubu Napretku iz Kruševca Bokanova će imati ulogu lidera i mentora mlađim odbojkašicama. Na instagramu je prati više od 35.000 ljudi.

Tanja Bokan bila je i aktivna u politici, kada se 2022. godine priklonila Demokratskoj partiji socijalista i njenom lideru Milu Đukanoviću. Govorila je na političkim skupovima, a fotografisala se i sa tamošnjim političarima, konkretno Draginjom Vuksanović.