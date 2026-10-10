NAJLEPŠA SPORTISTKINJA U SRBIJI! Vratila se u našu ligu u 39. godini - zovu je "keva", ona izgleda kao bomba (FOTO)
Tatjana Bokan jedna je od najpoznatijih odbojkašica sa naših prostora.
Iako se damama ne pominju godine, Tatjana Bokan sa punih 38 vratila se u Srbiju, odakle je i krenula u "beli svet" i ove sezone igraće za Napredak iz Kruševca.
Igrala na tri kontinenta
Životna priča Tanje Bokan posebno je zanimljiva, zato što je više od 20 godina profesionalne odbojke provela na tri kontinenta i u čak 11 zemalja, 14 klubova, a igrala je u nekim od veoma jakih evropskih i azijskih liga. Gde god je igrala bila je poznata kao veliki borac, odbojkašica koja nikada nije bežala od odovornosti.
Tatjana Bokan rođena je 9. aprila 1988. godine u Baru, u Crnoj Gori. Visoka je 186 cm i tokom karijere igrala je kao primač servisa i korektor. Član je odbojkaške reprezentacije Crne Gore, čiji dres nosi skoro dve decenije. Karijeru je počela u svom rodnom gradu, u klubu Luka Bar, kada je imala 12 godina.
Igrala fudbal i klikere
Zanimljivo je da je kao dete mnogo vremena provodila sa dva brata i da je do 16. godine igrala i fudbal, klikere i razne ulične igre sa dečacima iz kraja. Posebno je upečatljiva priča o treninzima. Živela je u Starom Baru i svakodnevno je pešačila oko 10 kilometara do treninga i nazad. Sama je pričala kako su je ljudi iz tog kraja pamtili kao "mršavo čudo sa velikim sendvičem" koje svakog dana prolazi istom ulicom.
Posle toga, Tanja Bokan 2006. godine dolazi u Srbiju i četiri sezone igra za Spartak iz Subotice. Potom kreće njena internacionalna karijera - italijanski Soverato, francuski Miluz i Kan, japanski Hisamicu, azerbejdžanski Azerail, poljski Popsivo, italijanski Pezaro, mađarski Bekeščaba, kineski Žejijang, filipinski Šeri Tigo, poljski Bidigošć, nemački Potsdam.
Posle Egipta, opet Srbija
U dva navrata Tanja Bokan nosi dres Herceg Novog, da bi dve godine provela u Egiptu, u ekipi Al Ahli. Ove jeseni odlučila je da prihvati poziv iz Srbije, zemlje u kojoj je započela internacionalnu karijeru i obuče dres Napretka iz Kruševca.
- Iskrena da budem zbog privatnih planova i obaveza mislila sam da sezonu neću ni početi. To je i razlog zbog čega sam tek krajem septembra potpisala saradnju. Verujte, i za mene je bilo iznenađenje i odluka je doneta bukvalno preko noći. Nije bilo po planu, kao što nikad nije u mom životu i na to sam navikla - smejući se rekla je za Sportski žurnal Tanja Bokan.
Priznala da je "keva"
O tome što će sa 38 godina biti najstarija odbojkašica u elitnom srpskom rangu kaže:
- Hahahahah. Da, da titulu najstarije u prvenstvu nosim i iskreno, to mi je baš simpatično. Već sam kroz karijeru dobijala nadimak "keva". Evo sad definitivno to i jesam. Nadam se da će od mene naučiti da uvek treba dati maksimum jer je najvažnije da kad se na kraju dana pogledamo u ogledalu, znamo da smo dali sve od sebe, nebitno, da li je to pobeda ili poraz. Takođe, verujem da ima još dobrih i kvalitetnih saveta koje mogu da im prenesem. Najvažnije od svega mi je da im u sećanju ostanem kao dobar primer.
Brojni trofeji
Kada se pomenu trofeji, onda Tanja Bokan ima čime da se pohvali. Sa Kanom je bila prvak Francuske i osvajač nacionalnog kupa. U Japanu je sa Hisamicuom takođe uzela titulu. Veliki trenutak došao je i po povratku u Crnu Goru. Sa Herceg Novim osvojila je duplu krunu, a bila je i MVP finala Kupa. Odbojkaški savez Crne Gore ju je zbog toga izabrao za najbolju odbojkašicu domaćeg prvenstva za 2023. godinu.
Za reprezentaciju Crne Gore igrala je 17 godina i dugo je bila njen kapiten i jedan od najvažnijih igrača. Odigrala je 104 utakmice, 2022. godine završila je reprezentativnu karijeru.
Odrasla sa dva brata
U intervjuima Tanja Bokan sebe opisuje kao tvrdoglavu, temperamentnu, osetljivu, hiperaktivnu i ponekad eksplozivnu osobu. Kaže da kod ljudi najviše ceni iskrenost.
Porodica joj je veoma važna. Ima dva brata, a govorila je da su joj upravo porodica i njihova deca najviše nedostajali dok je godinama živela po hotelima i stanovima širom sveta. Posebno je vezana za brataničnu Teodoru, koju je u šali nazivala "svojim detetom".
- Mislim da su devojke jače i čvršće od muškaraca, mislim da smo u stanju da podnesemo mnogo više od muškaraca - rekla je jednom prilikom Tanja.
Podržala DPS i Mila Đukanovića
Priznala je i da je život u inostranstvu bio jedna od najboljih stvari koje su joj se dogodile, jer je kroz njega upoznala različite kulture i naučila mnogo o samostalnom životu. U svom novom klubu Napretku iz Kruševca Bokanova će imati ulogu lidera i mentora mlađim odbojkašicama. Na instagramu je prati više od 35.000 ljudi.
Tanja Bokan bila je i aktivna u politici, kada se 2022. godine priklonila Demokratskoj partiji socijalista i njenom lideru Milu Đukanoviću. Govorila je na političkim skupovima, a fotografisala se i sa tamošnjim političarima, konkretno Draginjom Vuksanović.