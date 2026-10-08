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To je drugi uzastopni vikend u Formuli 1 sa tom oznakom za trke i četvrti put ove sezone. Trkački vikend se vozi u Singapuru na stazi Marina Bej.

Ta oznaka omogućava timovima da na bolide ugrade sisteme za hlađenje koji kroz prsluk koji vozač nosi cirkulišu tečnost i tako pomažu u regulisanju temperature u kabini, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Status trke sa rizikom od ekstremne vrućine uvodi se kada se prognozira da će temperatura tokom trke u nekom trenutku preći 31 stepen Celzijusa. Ova mera prvi put je uvedena prošle godine.

Ovogodišnja trka održava se i uz probleme sa kvalitetom vazduha zbog smoga izazvanog požarima u Indoneziji. Formula 1 saopštila je da prati situaciju, ali da trenutno ne smatra da ima razloga za veću zabrinutost.

Singapur se nalazi blizu ekvatora i odavno je poznat kao jedna od najzahtevnijih trka za vozače. ; Temperatura u gradu tokom trkačkog vikenda uglavnom bude između 31 i 33 stepena, uz visoku vlažnost vazduha i mogućnost kiše svakog dana.

Trka se vozi noću, ali temperatura i nakon zalaska sunca ostaje oko 30 stepeni.

Sistem za hlađenje nije obavezan, ali vozač koji odluči da ga ne koristi mora da ima dodatnih pet kilograma balasta u bolidu kako ne bi imao takmičarsku prednost.

"Meni to nije potrebno. Jeste vruće, ali nije kao u sauni. Sa tim rashladnim prslukom imate kablove u bolidu, pa vam i ograničavaju kretanje. ;Čak i da radi sat i po, rekao bih da mi ne treba. Ionako ne radi toliko dugo", rekao je vozač Red Bula Maks Verstapen.

Singapur je četvrta trka ove sezone proglašena trkom sa rizikom od ekstremne vrućine, posle Velike nagrade Austrije, Italije i prošlonedeljne Velike nagrade Bahreina u Maleziji.

Trke u Austriji i Italiji održane su tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu i doveo do rekordno visokih temperatura širom kontinenta.

Temperature u Maleziji i Singapuru uporedive su sa uobičajenim temperaturama u jugoistočnoj Aziji.

(Beta)