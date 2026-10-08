PARTIZAN POBEDIO CRVENU ZVEZDU U KULTNOM DERBIJU: Sirmium savladao Čast i Slavu
U konkurenciji dama sastale su se dve najjače ekipe na ligi Čast i Slava iz Pirota i Sirmium iz Sremske Mitrovice. Kod muškaraca, sastali su se Crvena Zvezda i Partizan, večiti rivali u fudbalu i drugim sportovima sa loptom.
Večiti derbi preneo se i za šahovsku tablu pa smo danas imali i ceremonijalno povlačenje prvog poteza. Proslavljeni reprezentativci Igor Gočanin u vaterpolu i Aleksandar Drenovak u boksu označili su početak 5. kola u partiji na prvoj tabli večitog derbija.
U konkurenciji dama, u derbiju čitave lige, Sirmium je savladao Čast i Slavu rezultatom 2,5:1,5 i tako napravio džinovski korak ka osvajanju titule.
Novu pobedu zabeležio je i OŠK Paraćin Outpost Chess, savladavši Polet iz Rastine rezultatom 3:1. Najprijatnije iznenađenje i važnu pobedu u borbi za opstanak ostvarila je Jelica PEP iz Goračića savladavši faovrizovani DŠK Osnovac iz Niša rezultatom 2,5:1,5.
Na tabeli dama vode Čast i Slava i Sirimum (meč manje) sa po 12 meč bodova, dok ih prate OŠK Paraćin Outpost Chess (meč manje) i Mirijevo sa po 10 meč bodove. Osim Crvene Zvezde, koja je na 5. mestu sa 6 meč bodova, ostalih 6 ekipa nalazi se u opasnoj zoni za ispadanje iz lige.
U OPEN konkurenciji (muškarci) 5. Kolo donelo je puno uzbuđenja.
U kultnom derbiju, Partizan je pokazao da šah ne igraju rejting i titule i savladao je Crvenu Zvezdu rezultatom 4:2, nanevši joj drugi uzastopni poraz. Važnu pobedu za proboj u vrh tabele ostvario je Radnik iz Surdulice, savladavši Radnički-Zmaj iz Beograda rezultatom 3,5:2:5 zahvaljujući pobedama velemajstora Markuša i Popovića, uz poraz Ivaniševića.
Veliko iznenađenje priredio je poslednje plasirani Deč koji je savladao favorizovanu Gornju Jablanicu iz Medveđe.
Na tabeli je neviđena gužva u vrhu. Radnik i Crvena Zvezda imaju po 9 meč bodova. Prate ih Jelica PEP, Naftagas, Radnički-Zmaj i Požega sa po 8, a tu su i PTT i Gornja Jablanica sa po 7 m.