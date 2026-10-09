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U ubedljivom trijumfu Fuhse Berlina nad Portom rezultatom 40:32, nezaustavljivi bek je postigao fantastičnih 17 pogodaka i tako izjednačio istorijski rekord Lige šampiona!

Gidsel je tokom čitavog meča trećeg kola grupne faze delovao potpuno nezadrživo za odbranu portugalskog tima.

Rukomet 2025/26 Foto: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia, Printskrin

Već do odlaska na odmor na svom kontu je imao sedam golova, da bi u nastavku dodatno ubacio u veću brzinu i rešetao mrežu rivala još deset puta, završivši meč sa nestvarnim učinkom, 17 pogodaka iz samo 19 šuteva.

Podatak koji priču čini još impresivnijom jeste da Dancu nije bio potreban nijedan sedmerac za ovaj podvig, svih 17 golova postigao je direktno iz igre, ostvarivši impresivnih 89 odsto preciznosti sa distanice.

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Bomba Blećića protiv Nemačke Izvor: MONDO/Nikola Lalović